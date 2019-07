Ciclismo | Fabio Aru scrive un articolo | “Tour de France | un punto di svolta Voglio

Ciclismo - Fabio Aru compie 29 anni. Il sardo vuole regalarsi una tappa al Tour de France e una Vuelta da protagonista : Dopo un paio di stagioni di grande difficoltà, Fabio Aru può finalmente regalarsi un compleanno all’insegna della serenità e della fiducia verso il futuro. Il corridore della UAE Emirates, nato proprio il 3 luglio 1990, compie 29 anni alla vigilia del Tour de France, corsa alla quale prenderà parte in maniera del tutto inaspettata considerando quanto successo nella prima metà della stagione. Dopo il deludente esordio alla Volta ao Algarve, ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo in testa - nel gruppo inseguitori anche Fabio Aru e Alberto Bettiol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo e Marco Tizza all’attacco - Fabio Aru all’inseguimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Davide Formolo allunga nel tratto di discesa, si è formato un drappello di una decina di elementi all’inseguimento con 12” di ritardo 15.29 Formolo e Tizza transitano in cima alla salita di Strela con 7” su Aru e con 16” sul gruppo principale, ridotto ad una trentina di elementi 15.26 Proseguono gli attacchi nel gruppo principale, staccato di 21” ...

Ciclismo - Fabio Aru sarebbe sempre più vicino a partecipare al Tour de France : Il dubbio dovrebbe esser stato sciolto, i vertici della UAE Emirates avrebbero infatti deciso di mandare Fabio Aru al Tour De France 2019. Il sardo, che ieri ha concluso il Giro di Svizzera in 21° posizione e che si era comportato bene in tutte le tappe tranne nella cronometro di Goms, dovrebbe aver ricevuto carta bianca. Manca comunque ancora l'ufficialità. Ieri, nella tappa conclusiva proprio del Giro di Svizzera, Aru ha cercato pure di ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia da podio nel Ciclismo e nel tiro a volo - tocca a Fabio Basile nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (23 giugno) – Gli azzurri in gara (23 giugno) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terza giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo questa competizione multisportiva. L’Italia vuole essere assoluta protagonista, soprattutto in due eventi: nella gara mista a squadre di tiro con l’arco che mette in ...

Ciclismo - Giro di Svizzera con Fabio Aru : tutte le tappe in Tv su Eurosport : Due settimane dopo il Giro d'Italia e due settimane prima del Tour de France, nel calendario del Ciclismo internazionale è il momento di percorrere le strade svizzere con l’ottantatreesima edizione del Tour de Suisse al via domani con una cronometro breve a Langnau, nella regione dell'Emmental, per finire domenica 23 giugno a Ulrichen, nel Canton Vallese, con la tappa regina delle nove totali che si snoderà lungo tre valichi alpini elvetici con ...

Ciclismo – Giro di Svizzera - Fabio Aru all’esordio : “per continuare a crescere ma senza obblighi” : Fabio Aru in gara al Giro di Svizzera: le sensazioni del sardo della UAE Emirates Fabio Aru ha fatto il suo ritorno in gara domenica scorsa al Gp di Lugano: il sardo, reduce da un tosto intervento chirurgico è adesso pronto per proseguire la sua stagione. Il ciclista della UAE Emirates sarà in corsa al Giro di Svizzera, un esordio assoluto per il sardo che non ha mai partecipato a questa gara elvetica. “Il rientro alle corse nel Gp ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Piacevolmente sorpreso ed emozionato’ : Quasi tre mesi dopo l’ultima apparizione alla Parigi Nizza, Fabio Aru è tornato in gruppo ieri nel Gp Lugano. Il corridore sardo era stato costretto ad uno stop per sottoporsi ad un’operazione e risolvere un’occlusione dell’arteria iliaca che lo aveva condizionato negativamente nell’ultimo periodo così complicato della sua carriera. Lo scalatore della UAE Emirates ha lasciato una buona impressione in questa prima apparizione dopo l’intervento e ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Ho avuto un senso di frustrazione - non ho potuto lottare’ : Fabio Aru è pronto a riprendere l'attività agonistica. Lo scalatore sardo non gareggia dalla Parigi Nizza di metà marzo, ultima fermata di un calvario iniziato molti mesi prima, tra ritiri e prestazioni sofferte quanto anonime. Aru si è sottoposto ad un intervento per risolvere un’occlusione all’arteria iliaca, che avrebbe dovuto tenerlo lontano dalle gare per molti mesi, forse fin quasi al termine della stagione. Invece il recupero è stato ...

Ciclismo - Sam Oomen si deve operare : ostruzione dell’arteria iliaca come Fabio Aru - stagione finita : Sam Oomen ha scoperto di avere un’ostruzione dell’arteria iliaca sinistra e ha dunque deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che verrà effettuato entro sei settimane. Il ciclista del Team Sunweb si era ritirato durante il Giro d’Italia a causa di alcune cadute e nel frattempo ha scoperto questo problema dopo degli accertamenti medici, è la stessa criticità riscontrata da Fabio Aru che dopo l’intervento farà il ...

Ciclismo – Fabio Aru ritrova il sorriso : “domenica sarò in gara al Gp di Lugano” : Fabio Aru torna in gara: domenica il sardo sarà al via del Gp di Lugano insieme a Nibali La stagione 2019 di Ciclismo sembrava compromessa per Fabio Aru: il sardo della UAE si era sottoposto solo un paio di mesi fa ad un intervento chirurgico all’arteria iliaca destra e non erano chiari quali sarebbero stati i suoi tempi di recupero e quando sarebbe potuto tornare a gareggiare. Foto Marco Alpozzi – LaPresse Adesso, finalmente, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Negli ultimi anni non ho potuto lottare - questo ritorno è una liberazione” : Fabio Aru tornerà in gara domenica al GP di Lugano. Un annuncio arrivato ieri a sorpresa, visto che il sardo ad inizio aprile aveva effettuato un’operazione chirurgica per sistemare un problema all’arteria iliaca sinistra e i tempi di recupero stimati erano di almeno quattro mesi di stop. Invece il corridore della UAE-Team Emirates è riuscito a salire in bici molto prima del previsto e nel Canton Ticino, dove vive con la compagna Valentina, ...

Ciclismo : Fabio Aru rientra in gruppo - sarà in gara domenica 9 giugno al GP di Lugano : Arrivano finalmente delle buone notizie per Fabio Aru. Reduce da una stagione fallimentare e da un inizio di 2019 altrettanto deludente, lo scalatore della UAE Emirates è fermo da metà marzo. Dopo essersi ritirato dalla Parigi Nizza il corridore sardo si è sottoposto ad una serie di esami che hanno rilevato un’occlusione all’arteria iliaca risolta con un intervento lo scorso 1° aprile. Per Aru si temeva un lunghissimo stop, forse anche per tutta ...

Ciclismo - Fabio Aru torna in gara! Domenica il sardo sarà al via del GP Città di Lugano! : L’annuncio arriva dal sito ufficiale del ciclista sardo: Fabio Aru tornerà in gara Domenica prossima, 9 giugno, nel GP Città di Lugano. Il capitano della UAE Emirates torna ad indossare il dorsale di gara a poco più di due mesi dall’operazione all’arteria iliaca, resasi necessaria per permettere un regolare afflusso di sangue durante lo sforzo nelle competizioni. Il ciclista di Villacidro ha scritto sul suo sito ufficiale: ...