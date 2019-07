Caldo africano al Sud e qualche temporale al Nord

Previsioni meteo 31 luglio : ondata di Caldo africano sul Sud Italia - temporali al Nord : Nuova ondata di caldo africano, complice l'alta pressione delle Azzorre che invade l'Italia portando sole e caldo in gran parte del Paese. Tuttavia i temporali restano in agguato. Le Previsioni meteo di mercoledì 31 luglio indicano fenomeni instabili via via più frequenti sull'arco alpino, in locale estensione alle Prealpi e alle pianure.

Previsioni Meteo Agosto - l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa ondata di Caldo africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE] : Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo Africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno ...

Dopo Caldo africano - Nord : allerta meteo : 13.35 Temporali e grandinate sono iniziate al Nord ma in 24 ore interesseranno tutto il nostro Paese per una breve interruzione dell'afa. A Torino si contano i danni: decine di alberi caduti nei quartieri Aurora e Falchera e sulla tangenziale Nord a causa di un forte nubifragio. A Milano è allerta meteo con il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro.Sgomberato in Val Daone (Bolzano) un accampamento con 40 scout Dopo una violenta tempesta. A ...

Meteo - dopo il Caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Coldiretti : il Caldo africano taglia le produzioni di uova - latte e miele : “Il caldo africano taglia le produzioni di uova, latte e miele, minaccia di bruciare frutta e verdura e di seccare i cereali in campo“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla situazione nelle campagne italiane con l’emergenza caldo per l’agricoltura in tutta Europa evidenziata dalla stessa Commissione europea. “Con il termometro sopra i 40 gradi ci sono forti ripercussioni con la produzione di latte ...

Ondata di Caldo africano : ecco le città da bollino rosso : Ondata di caldo africano: ecco le città da bollino rosso In attesa del maltempo previsto nel weekend, oggi sarà ancora una giornata caldissima. Sono previste temperature fino a 37-38 gradi ma quelle percepite, a causa dell'umidità, supereranno ampiamente la soglia dei 40°C Parole chiave: ...

Europa avvolta dal Caldo africano : al circolo polare artico la temperatura della Puglia : Giornata a dir poco storica per l'Europa, avvolta da un'ondata di caldo africano che sta frantumando record su record su varie regioni del vecchio continente. Oggi pomeriggio vi abbiamo parlato...

Caldo africano : allerta di livello 3 per sabato ad Ancona : allerta di livello 3 per ondate di calore dopodomani ad Ancona. Lo rende noto il centro funzionale della Regione Marche, specificando che “il livello massimo di allerta si genera fisiologicamente dopo 3 giornate consecutive con temperature elevate, fino a +36-38°C, come quelle rilevate in questi giorni“. Dato il raggiungimento del picco della calura, i cittadini sono stati invitati ad adottare tutti gli accorgimenti già consigliati, ...

Caldo africano : il confronto tra l’ondata di calore di fine Giugno e quella attuale con le immagini di Sentinel-3 : Una seconda feroce ondata di Caldo africano sta colpendo l’Europa meno di un mese dopo quella devastante di fine Giugno. Il picco è atteso per oggi e i tanti record infranti tra Francia, Germania, Olanda e Belgio, tutte oltre i +40°C, lo dimostrano. Parigi ha raggiunto i +42,4°C, il suo record assoluto. L’animazione che trovate in alto a corredo dell’articolo mostra le temperature della superficie terrestre di oggi, 25 luglio, messe a confronto ...

Meteo - l’ondata di Caldo africano infiamma l’Europa : nuovi record - Francia - Germania - Olanda e Belgio oltre i +40°C [DATI] : Questa ondata di caldo africano sta facendo crollare record su record nell’Europa centro-occidentale. Infranti record in Francia, Germania, Olanda e Belgio per il secondo giorno consecutivo, con Parigi che ha registrato la sua giornata più calda di sempre. La temperatura più alta di sempre registrata nella capitale francese è di +42,4°C, battendo il record di +40,6°C di qualche ora fa e soprattutto il primato precedente risalente al 1947 ...

Previsioni Meteo : ancora Caldo africano in Piemonte - allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...

Meteo - ondata di Caldo africano : crollano diversi record storici in Europa - 5 morti in Francia. Oggi il picco [DATI e MAPPE] : I record di temperatura hanno iniziato a cadere in Francia già da martedì 23 luglio e ancora altri potrebbero cadere nei prossimi giorni mentre l’Europa centro-occidentale subisce la seconda ondata di caldo africano dell’estate. Bordeaux, nella Francia sudoccidentale, ha riportato la sua temperatura più alta di sempre martedì 23 con il mercurio salito a +41,2°C. Diverse altre località della Francia sudoccidentale hanno registrato record di ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di Caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo - ondata di Caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...