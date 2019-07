Astorre | traffico droga in case Campidoglio stroncato da Carabinieri

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – “Voglio ringraziare idi Roma che in queste ore hanno messo a segno una serie di blitz nelle piazze dello spaccio delle periferie della Capitale e in particolare a Tor Bella Monaca dove appartamenti di proprieta’ di Roma Capitale venivano usati come base per il confezionamento della”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno. “Azioni fondamentali nel controllo del territorio come quelle deidi Frascati in sinergia con la Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino che a Roma e nella sua provincia- conclude- stanno contrastando con grande determinazione la rete dello spaccio di sostanze stupefacenti”. L'articoloindaproviene da RomaDailyNews.

