Violenta e rapina una commessa Dna incastra un clandestino

Violenta no una donna e la rapinano : fermati dalla polizia mentre preparavano la fuga : La polizia ha rintracciato e fermato due stranieri, un 20enne di origini irachene e un 30enne egiziano, accusati di violenza...

Palermo : Violenta rapina in casa ad un anziano - tre arresti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Sono stati arrestati dalla polizia i tre uomini che il 12 maggio, a Palermo, hanno rapinato un uomo di 90 anni nel suo appartamento. Una rapina notturna durata un paio d'ore e caratterizzata da una violenza spropositata: i ladri non hanno esitato a colpire ripetutamente