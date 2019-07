Prostituta rapinata e violentata a Bologna | fermato un 16enne | “Dammi i soldi o ti uccido”

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) Avrebbe costretto unaa un rapporto sessuale, sotto la minaccia di un coltello, e le avrebbe rubato 200 euro. Il fatto è accaduto in un bed&breakfast in zona Massarenti ae il presunto aggressore arrestato dalla polizia un ragazzino di 16 anni residente in città con la famiglia.

Nutizieri : Bologna, prostituta violentata e rapinata: arrestato un sedicenne - news_bologna : Bologna, prostituta violentata e rapinata da un sedicenne - Nutizieri : Bologna, prostituta violentata e rapinata da un sedicenne -