Nasce “Hummus” | podcast che racconta l’Islam ai principianti sfatando i pregiudizi più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Otto parole per conoscere l’Islam. In anni in cui il mondo musulmano è entrato sempre più nella nostra quotidianità, descritto magari come entità che mira a conquistare e distruggere l’Occidente, la maggior parte del pubblico italiano ed europeo conosce ancora poco degli usi e delle tradizioni dei loro vicini di casa. È con l’intento di dare una prima infarinatura che Laura Cappon, giornalista e collaboratrice di diverse testate italiane e internazionali, tra cui Ilfattoquotidiano.it, e che dal 2011 al 2015 ha vissuto al Cairo, ha ideato e pubblicato con Storytel “Hummus – L’Islam per”. Si tratta di unin otto puntate, ognuna dedicata a una parola chiave dalla quale Cappon parte perre un angolo del mondo musulmano, con le sue sfumature e complessità. Perché l’Islam “rappresenta un insieme complesso di ...

