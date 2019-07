La prof di Novara accusata di vilipendio ora ritratta | Non ho scritto quella frase

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Incompatibilità all'insegnamento o licenziamento. Sono due le opzioni per l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte che ieri ha ufficialmente notificato allaessoressa novarese Eliana Frontini l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Non solo. Anche la Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo a carico dell'insegnante. Il reato ipotizzato dal procuratore capo Marilinda Mineccia, è quello didelle Forze armate.Sul tavolo della Procura e pure degli ispettori dell'ex Provveditorato c'è il post choc su Facebook riferito al carabiniere Mario Cerciello Rega, barbaramente assassinato: «Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza». Parole inqualificabili che ora la docente sostiene di non aver mai. L'inaccettabile commento apparterrebbe ad un altro autore.«Non sono stata io. E ...

