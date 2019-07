La mozione di sfiducia contro Salvini sarà discussa dopo la pausa estiva

Fonte : agi

(Di martedì 30 luglio 2019) La maggioranza di governo, con l'aiuto di Forza Italia e FdI, ha detto no alla discussione in Aula alla Camera prima delladelladinei confronti del ministro dell'Interno, Matteo, presentata dal Pd. È quanto viene riferito al termine della Conferenza dei capigruppo. Lanondunquela prossima settimana, come proposto dal Pd, ma se ne riparlerà a settembre. Giovedì, infatti, la Conferenza dei capigruppo dovrà stilare il calendario dei lavori alla ripresal'estate. M5s e Lega, con i voti anche di FdI e Forza Italia, hanno respinto la richiesta del Pd di calendarizzare per i primi giorni di agosto, giovedì o venerdì, ladinei confronti di. La richiesta è stata respinta in quanto serviva l'unanimità per poter modificare il calendario dell'Aula. Toccherà alla ...

meb : Far usare i mezzi della Polizia al figlio come pare aver fatto Salvini spero non sia vero: pensano di stare in un f… - bobogiac : Ora sommessamente vorrei una spiegazione: noi che chiedevamo presentazione immediata mozione sfiducia a Salvini fac… - graziano_delrio : Non ci è stato concesso di calendarizzare la mozione di sfiducia a Salvini. #Lega e M5s hanno deciso che non c’è ur… -