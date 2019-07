Brasile | scontri fra gang rivali nel carcere di Altamira | 57 morti di cui 16 decapitati

Brasile - scontri in cercere : 57 morti : 4.46 E' salito ad almeno 57 morti il bilancio dello scontro di ieri tra due fazioni criminali all'interno della prigione di Altamira, nel nord del Brasile , tra cui 16 vittime decapitate. Le autorità penitenziarie hanno riferito che 46 detenuti saranno trasferiti in altre carceri, 10 dei quali andranno in strutture federali più sicure.

