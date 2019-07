Tav | Di Maio insiste | Lega da sola non ha i numeri

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) La questione Tav continua ad infiammare il dibattito all’interno della maggioranza di governo. Dopo il via libera da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, c’è stata l’inevitabile esultanza da parte della, ma per contraltare il malumore serpeggia tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nonostante ciò, secondo Luigi Di, il risultato dell'imminente voto in Parlamento non è affatto scontato, perché il partito di Matteo Salvini non ha isenza i pentastellati. "Io dico sempre che dipende da come vinci, non è tanto vincere ma come hai vinto. Lanon era d'accordo sulla Tav - la bordata di Di- , c'è stato un momento in cui è stata no Tav. Poi ha cambiato idea ma oggi danon ha iper far passare la Tav". Insomma, il vicepremier del M5S accusa gli alleati di governo di non essere coerenti, anzi di aver cavalcato a suo tempo l’onda no Tav solo ...

