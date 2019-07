Il Brasile sta disboscando l’Amazzonia molto più in fretta di prima

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia-Brasile 3-0. Azzurri inarrestabili - terza vittoria e primo posto nel girone! : Si conclude con il terzo successo consecutivo per la Nazionale italiana la prima fase del Mondiale Under 21 2019 di Volley maschile, in corso in Bahrain fino alla prossima settimana. Nella sfida valida per la prima posizione nel gruppo D, la formazione allenata da Monica Cresta ha superato agevolmente il Brasile con un convincente 3-0 (25-22; 25-15; 25-18) concludendo a punteggio pieno dopo le vittorie contro Canada e Polonia. L’esito ...

In un negozio di San Paolo - in Brasile - è stata trovata cocaina dentro molte confezioni di detersivo in polvere : Diverse persone di San Paolo, capitale dello stato omonimo del Brasile, hanno scoperto di avere involontariamente comprato cocaina al posto del detersivo in polvere: hanno trovato la droga quando hanno aperto le confezioni di detersivo, comprate tutte nello stesso negozio

Diego da Silva Costa - un colpo che sposterebbe gli equilibri in Brasile : Stando a quanto trapelato nelle ultime 24 ore Diego da Silva Costa (per tutti Diego Costa) sarebbe vicino a lasciare la Spagna e l’Atletico Madrid per vestire la maglia del Flamengo.Calciomercato estero, Sudamerica, Diego Costa, Flamengo / Se non dovesse andare in porto la trattativa con un club inglese diventa concreta la possibilità che Diego Costa prenda in considerazione un suo ritorno in Brasile; a Rio in maglia Mengao.Il suo ...

Calciomercato - Diego Costa può tornare in Brasile : c’è il Flamengo : Non solo i sondaggi dalla Premier per Diego Costa, che dopo tredici anni può giocare a grandi livelli in Brasile per la prima volta.“powered by Goal”E’ nato in Brasile, ha indossato la casacca della Nazionale verdeoro per due incontri prima di voltare pagina e sposare la rappresentativa spagnola. Nonostante le origini sudamericane, Diego Costa non ha mai giocato a livello professionistico in patria. Ora può esserci la svolta, visto ...

Calcio - Universiadi 2019 : oro al Giappone - strapazzato il Brasile. L’Italia conquista il bronzo : Va in archivio anche il torneo di Calcio alle Universiadi: oro al Giappone, che nella finalissima maramaldeggia contro il Brasile, alla fine sconfitto per 4-1. Molto equilibrate e risolte ai rigori le altre sfide: bronzo all’Italia, che supera la Russia, mentre il quinto posto va alla Corea del Sud, che batte l’Ucraina, infine il settimo posto è della Francia, che ha la meglio ...

Dal Brasile - il Napoli piomba su Everton! Via all’asta - il Grêmio fissa il prezzo… : Napoli su Everton La notizia di calciomercato che arriva dal Brasile e riportatata dal GloboEsporte.com riguarda l’interesse del Napoli su Everton Sousa Soarez talento brasiliano del Grêmio. Come rivela il portale verdeoro, sul classe ’96 c’è grande concorrenza composta da Manchester United, Bayern Monaco, PSG a cui si è aggiunto anche l’Atlético Madrid, oltre alla società partenopea. Gli spagnoli sarebbero ...

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth : un 17mo posto che brucia. Tra poco Lupo/Nicolai per sfatare il tabù Brasile : E’ un 17mo posto che brucia quello di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono sconfitte 2-0 dalle brasiliane Talita/Taiana Lima, coppia non certo di punta e un po’ “datata” del movimento carioca che elimina le azzurre nei sedicesimi di finale del Major Series di Gstaad. Un altro passo indietro, rispetto ai Mondiali, per il Beach volley azzurro, dopo l’eliminazione al primo turno di Rossi/Carambula nel torneo ...

Il presidente del Brasile - Jair Bolsonaro - vuole nominare uno dei suoi figli ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che suo figlio Eduardo potrebbe diventare ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti, un incarico diplomatico molto importante. La decisione di Bolsonaro, che per diventare definitiva dovrà essere approvata dalla Commissione esteri del Senato

Brasile - crolla un’altra diga nello stato di Bahia : si teme un’apocalisse - “non riusciamo a parlare con nessun residente” [LIVE] : Una diga e’ crollata nei dintorni di Pedro Alexandre, a circa 400 km da Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia, a causa delle forti piogge che hanno colpito la regione. Lo ha reso noto l’emittente Globo News, precisando che non ci sono ancora informazioni su possibili vittime e la Protezione Civile non ha precisato a chi appartiene la diga. Secondo informazioni della Protezione Civile di Bahia, il crollo della diga ...

Volley - Nations League 2019 : impresa della Polonia - Brasile sconfitto all’esordio! Stati Uniti convincenti contro la Francia : Si è aperta la Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile presso la Credit Union Arena di Chicago (Stati Uniti). La prima giornata ha regalato subito un risultato inatteso dal momento che nel girone A il Brasile grande favorito è stato sconfitto dalla Polonia e dovrà quindi superare l’Iran nell’ultima partita in programma per accedere alla semifinale. Tutto come da pronostico invece nel girone B, con il successo degli ...

Copa America – Dopo la Champions League Kinsey tenta un’altra sexy invasione : la modella arrestata in Brasile! [GALLERY] : Kinsey Wolanski prova a bissare l’invasione di campo messa in atto durante la finale di Champions League, ma questa volta le va male: durante la finale di Copa America, la modella è stata intercettata e arrestata La Finale di Champions League 2018-2019 sarà ricordata essenzialmente per 3 motivi: le reti di Salah e Origi, la vittoria del Liverpool e la sexy invasione di Kinsey Wolanski. La giovane modella ha sorpreso tutti, giocatori ...

Coppa America - trionfo del Brasile : 3-1 al Perù - Gabriel Jesus perde la testa [FOTO] : Si è conclusa con il botto la Coppa America, nell’ultimo atto si sono affrontate il Brasile ed il Perù, partita più equilibrata del previsto considerando la differenza tecnica in campo con i Verdeoro nettamente superiori. E’ il Brasile dunque a vincere la Coppa America, epilogo che può essere considerato giusto per quanto visto nell’arco di tutta la competizione, qualche brivido nel finale con il Brasile che ha concluso ...