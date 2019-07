Audi A1 citycarver | la piccola urbana in versione crossover – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Cresce in altezza l’A1 Sportback e i centimetri in più le valgono il nome di “”, ovvero fatta per incidere la città. La formula ricorda un po’ quella dellaallroad, con assetto rialzato e protezioni in plastica grezza per i parafanghi. Tuttavia, qui manca la trazione integrale e ciò giustifica l’inedita denominazione. Più genericamente, la volontà è quella di fare l’occhiolino a quella clientela che ultimamente predilige soprattutto suv e. Le dimensioni, effettivamente, sono compatibili con lo scenario urbano: sono 404 i centimetri di lunghezza, dissimulati dall’assetto rialzato di 3,5 centimetri. Altri elementi distintivi sono i cerchi di lega specifici, gli scudi metallici dei paraurti (che hanno uno stile dedicato), gli inserti nero lucido su minigonne e passaruota nonché la mascherina frontale ad hoc: componenti che ...

Challenges : Audi A1 Citycarver : quand la citadine de luxe se grime en SUV de poche @EricBergerolle ?? - infoitscienza : Audi A1 Citycarver: una piccola in stile crossover - infoitscienza : Audi A1 Citycarver, vera 'nativa digitale' con doti all-road - Prove e Novità -