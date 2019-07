Si chiude il set di Montalbano | la tristezza di Zingaretti

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Russia-Italia 10-9. Il Setterosa chiude al sesto posto la rassegna iridata : Si chiudono con una nuova sconfitta di misura i Mondiali di Pallanuoto femminile per il Setterosa: nella finale per il quinto posto l’Italia cede 9-10 alla Russia e si deve accontentare della sesta posizione assoluta. La settima piazza invece va all’Olanda, che supera la Grecia per 11-9. Nel primo quarto apre subito le marcature Tabani, poi Avegno spreca l’occasione del raddoppio facendosi respingere un rigore. La Russia ci ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri - Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Italia quinta nel sincronizzato - si chiude con i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte Italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : via il 25 agosto - si chiude il 24 maggio. Tre turni infrasettimanali - quattro soste per la Nazionale : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 per quanto concerne la Serie A di Calcio: si parte il 25 agosto, mentre il massimo campionato italiano terminerà il 24 maggio (data non molto lontana dall’inizio dei Euro 2020, il 12 giugno). Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ...

Calciomercato : la Juventus vorrebbe chiudere l'affare De Ligt in questa settimana : La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in ...

Calciomercato Juventus News/ Per De Ligt si chiude in settimana? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Volleyball Nations League - l’Italia maschile chiude al settimo posto : il bilancio del ct Blengini : Chiusa al settimo posto la Volleyball Nations League con la sconfitta con il Brasile, il ct Blengini ha tracciato il proprio bilancio Al termine delle cinque settimane di Volleyball Nations League che hanno visto impegnati gli azzurri in Cina, Russia, Bulgaria, Brasile e per la Pool 14 a Milano, il ct Chicco Blengini traccia un bilancio della competizione. “Dalla partita disputata contro la Francia è ufficiale che non possiamo più ...

Juve - Paratici la prossima settimana dovrebbe chiudere con l'Ajax l'affare de Ligt : Archiviata la pratica allenatore, con l’investitura di Maurizio Sarri, la Juventus si è tuffata nel mercato per puntellare i reparti nevralgici, individuati in difesa e a centrocampo. Per la terra di mezzo a gennaio, Fabio Paratici si era già assicurato Aaron Ramsey dell’Arsenal, con la formula del parametro zero e ora sarebbe in procinto di chiudere con la stessa modalità del gallese, anche per Adrien Rabiot. Nel blitz di ieri, a Parigi, il ds ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Ungheria Universiade-Italia 8-14. Il Setterosa chiude con due vittorie ed una sconfitta : Il Setterosa chiude la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile con due vittorie ed una sconfitta: a Budapest, nella terza ed ultima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha battuto per 14-8 l’Ungheria Universiade, selezione che prenderà parte alla rassegna che scatterà a Napoli ad inizio luglio. Ancora sugli scudi per la Nazionale di Fabio Conti Roberta Bianconi, autrice di una tripletta, con ...

WTA Eastbourne – Pliskova chiude il cerchio delle semifinaliste : Alexandrova ko in due set : Pliskova ultima semifinalista del torneo WTA di Eastbourne: Alexandrova ko in due set Vittoria in scioltezza per Karolina Pliskova ai quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. La tennista ceca ha trionfato in due set, in appena 54 minuti di gioco contro la russa Alexandrova. La numero 3 del Ranking WTA, grazie al successo col punteggio di 2-6, 0-6, vola dunque in semifinale, dove sfiderà Bertens.L'articolo WTA Eastbourne – ...

Molise - chiude il punto nascite ospedale di Termoli per carenza di medici. Bussetti : “Più posti per corsi di laurea in Medicina” : La carenza di medici in Molise ha portato alla chiusura del punto nascite dell’ospedale di Termoli. Pochi giorni dopo l’annuncio del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, riguardo alla possibilità di inviare medici militari nella Regione per rispondere alla mancanza di personale sanitario, il commissario alla Sanità per il Molise, Angelo Giustini, ha firmato il provvedimento dopo aver partecipato a un incontro in Comune, convocato dal ...

"Senza immunità penale chiuderemo a settembre"Taranto - annuncio shock dell'ad di ArcelorMittal : "Il governo continua a dirci di non preoccuparci, che troverà una soluzione, ma finora non c'è niente. Quindi il 6 settembre l'impianto chiuderà. Abbiamo ancora due mesi, spero che si trovi una soluzione". Il Mise: "Atteggiamento irresponsabile"

Taranto - la lunga estate dell'ex Ilva : "Senza immunità si chiude il 6 settembre" : Lo stabilimento dell'ex Ilva potrebbe chiudere a Taranto tra poco più di due mesi, il 6 settembre. Lo annuncia l'ad di...

Ex Ilva - il Ceo di ArcelorMittal : “Senza immunità legale lo stabilimento chiude a settembre” : In assenza dell'immunità penale l'ex stabilimento Ilva di Taranto potrebbe cessare la produzione e chiudere il 6 settembre. L'ha dichiarato Geert Van Poelvoorde, ceo di ArcelorMittal Europa, spiegando che la decisione è legata al problema della protezione legale e alla legge che abolisce l’immunità ed entrerà in vigore, per l'appunto, tra tre mesi.Continua a leggere