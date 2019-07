Rogo nel Nuorese ancora molto esteso

E'l'incendio a Siniscola,nel,che ha lambito la statale 131dcn,tra Nuoro e Olbia bloccata a causa delle fiamme e del fumo. Sul posto le squadre del Corpo Forestale anche dalle stazioni più lontane per dare una mano agli uomini già sul campo Sulla Sardegna soffiaforte il vento di Maestrale che sta creando grossi problemi alle operazioni di spegnimento. con il buio i mezzi aerei non possono intervenire: Canadair ed elicotteri, infatti, potranno alzarsi in volo solo alle prime luci dell'alba.(Di lunedì 29 luglio 2019)