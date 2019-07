L’omicidio di una 15enne di cui si sta parlando molto in Romania

Ucciso in una rissa in discoteca - prima udienza per L’omicidio di Niccolò Ciatti : "Nessun perdono" dicono i genitori di Niccolò Ciatti, il 26enne fiorentino Ucciso durante una rissa con tre coetanei ceceni in una discoteca spagnola due anni fa. Oggi l'udienza preliminare deciderà se i tre verranno rinviati a giudizio per omicidio. Niccolò è morto per un calcio mortale sferrato alla testa mentre era enerme.Continua a leggere

Giorgio Ambrosoli - 40 anni fa L’omicidio dell’eroe borghese. Che il potere voleva dimenticare : al funerale nessuna autorità : “Il signor Ambrosoli?”. “Sì”. “Mi scusi signor Ambrosoli”. Seguono diversi colpi di pistola, una 357 Magnum. Così, la notte dell’11 luglio 1979, l’avvocato Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa a Milano, in via Morozzo della Rocca, vicino al carcere di San Vittore. Ha passato l’ultima serata a casa di amici a vedere un incontro di pugilato in tv. È il commissario liquidatore della ...

Cisterna di Latina - una donna è stata uccisa in casa. La figlia minorenne ha assistito alL’omicidio : Una donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne. L'articolo Cisterna di Latina, una donna è stata uccisa in casa. La figlia minorenne ha assistito all’omicidio proviene da Il Fatto Quotidiano.