Foggia | morti papà e figlioletta di 7 mesi | fatale un sorpasso in galleria

Incidente stradale nel Foggia no : morti padre e figlioletta di 7 mesi : Drammatico Incidente stradale nel Foggiano : due persone sono morte questa mattina mentre percorrevano la statale 688 di Mattinata. Stando alle prime informazioni, le vittime dell' Incidente sarebbero un uomo e la figlioletta di appena sette mesi . La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Foggia - auto si ribalta all’alba : due braccianti stranieri morti - uno in fin di vita : Due braccianti agricoli sono morti stamattina all'alba tra San Severo e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, a seguito di un incidente d'auto.Continua a leggere