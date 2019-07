Di Marzio | ' La Juve sfida l' Inter per Lukaku | Dybala possibile contropartita tecnica'

Gianluca Di Marzio : 'Chiesa è convinto di chiedere via libera per trasferirsi alla Juve' : Il probabile arrivo di de Ligt potrebbe non essere il solo alla Juventus. La dirigenza però, prima di investire di nuovo, dovrà pensare a sfoltire una rosa ricca di giocatori, cercando di ricavare quel tesoretto utile per poter acquistare giocatori funzionali al gioco di Sarri. I possibili indiziati a lasciare la squadra sono diversi: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi, mentre nel settore avanzato ...

Gianni Di Marzio : “Marotta non darà mai Icardi alla Juve” : L’ex allenatore del Napoli Gianni di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte sulla possibilità che Icardi possa passare dalla Juve al Napoli: “La Juve farà di tutto per ostacolare la trattativa del Napoli. Così si fa sul mercato. Marotta, però, credo non lo darà mai alla Juve” Di Marzio ha detto di apprezzare Icardi e che il Napoli ha bisogno di prendere una prima punta, perciò l’argentino andrebbe benissimo. Per ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt-Juventus - inserimento clausola da 150 milioni determinante' : Il calciomercato entrerà nel vivo dal primo luglio, quando sarà ufficialmente aperto: ci si attende molto dalle società di vertice in Serie A, in particolar modo da Inter, Napoli e Juventus, che sembrano le più attive. Per l'Inter, sarebbe stata trovata l'intesa con il Sassuolo per Sensi, con l'Hertha Berlino per Lazaro, con la Roma per Dzeko e prosegue anche la trattativa con il Manchester United per Lukaku. Il Napoli invece a breve potrebbe ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...

Di Marzio : 'Pogba pensa più a una nuova avventura alla Juve rispetto al passaggio al Real' : Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, per la Juventus è tempo di dedicarsi al mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare la qualità della rosa bianconera. Gran parte degli investimenti dovrebbero passare da cessioni pesanti: su tutti potrebbe spiccare quella di Joao Cancelo, il terzino portoghese è arrivato a Torino lo scorso anno per 40 milioni di euro e potrebbe lasciare la Juventus per ...

Di Marzio : 'I primi due colpi che la Juve vorrebbe regalare a Sarri sono Pogba e Chiesa' : Attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dovrebbe firmare un contratto di tre anni da sei milioni di euro a stagione, mentre la Juventus dovrebbe pagare una buonuscita al Chelsea per liberarlo, si parla di tre milioni più bonus, di certo meno rispetto ai sei milioni di euro che sarebbero stati inizialmente richiesti dalla società ...

Di Marzio : tra Sarri e la Juve resta lo stipendio di giugno : Il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus è ormai questione di ore. La trattativa è quasi al traguardo e si stanno limando gli ultimi dettagli. Gianluca Di Marzio scrive che oggi pomeriggio il legale di Sarri ha incontrato il Chelsea per chiudere la questione della risoluzione del contratto con il club. Ci sono alcune pendenze su cui discutere. Come ad esempio lo stipendio del mese di giugno. Intanto, Fali Ramadani, agente dell’ex ...

Di Marzio : «Sarri alla Juve - ci siamo. Con lui Martusciello» : Gianluca Di Marzio ha aperto la puntata dello speciale calciomercato di Sky Sport con la notizia – non originale in verità – che Maurizio sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Di Marzio ha detto che c’è stato un incontro a Londra tra Paratici e la Granovskaia. Che tra le parti è stata raggiunta un’intesa di massima. L’indennizzo chiesto dai Blues è di poco conto. Proprio il ds bianconero ieri era a ...

Gianluca Di Marzio : 'Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro' : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), la Juventus è pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il ...

Calciomercato Juventus - la bomba di Di Marzio : “Bloccato Chiesa - intesa per 5 anni a 5 milioni” : Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura di “Calciomercato – L’originale“, programma di Sky della seconda serata. Di Marzio ha spiegato che si tratta di un accordo solo tra Chiesa e la Juventus, mentre si dovrà attendere l’insediamento della nuova proprietà della Fiorentina per capire se la ...

Juventus - ritorna Pogba! “Di Marzio” svela il nuovo retroscena : POGBA Juventus- Un nuovo matrimonio che potrebbe decollare già a partire dall’imminente sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, noto esperto di calciomercato, la Juventus starebbe lavorando per il ritorno di Pogba in bianconero. Il centrocampista francese sarebbe pronto a lasciare il Manchester United e sposare il nuovo progetto bianconero. Sarri […] More

Calciomercato Juventus - la bomba di Di Marzio : “Clamoroso ritorno di Pogba” : Calciomercato Juventus – In bianconero è diventato campione, tornando poi nella città in cui è cresciuto, quel Manchester United che ha sborsato 100 milioni per acquistarlo dopo averlo perso anni prima a zero. Ma il percorso di Paul Pogba, quasi come un boomerang, potrebbe prendere nuovamente la strada di Torino. La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di ...

Di Marzio : De Laurentiis abbandona Trippier e lo lascia alla Juventus : Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire la formazione della prossima stagione. Al sicuro l’affare Di Lorenzo che ha firmato ieri, Giuntoli lavora su più fronti. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio riferisce di una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per il difensore laterale inglese Kieran Trippier. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Gianluca Di Marzio : 'Si libera a breve dal Chelsea' : Sarri nuovo allenatore Juventus. Il Chelsea è pronto a liberarlo e ha scelto Lampard come nuovo tecnico: l'accordo dunque è ormai ad un passo.