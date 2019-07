Cinque medici sono stati uccisi in un attacco aereo contro un ospedale nella periferia di

Fonte : ilpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Sabato unda guerra appartenente allo schieramento del maresciallo libico Khalifa Haftar ha bombardato una zona a sud di Tripoli, la capitale della Libia, colpendo anche une uccidendo. L’offensiva militare di HaftarTripoli, città

messveneto : Azienda sanitaria, quasi 12 milioni in cinque anni per risarcimenti medici - mpighin : Azienda sanitaria, quasi 12 milioni in cinque anni per risarcimenti medici #Pordenone #Fvg - infoitestero : Bombardato ospedale in Libia, uccisi cinque medici -