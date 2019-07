Schianto tremendo in autostrada | un morto Traffico in tilt e strada chiusa

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2019) Drammatico incidente questa mattina sull’A1. Un uomo di cinquanta anni èin un grave incidente, verificatosi in prossimità dell’uscita Castrocielo-Pontecarvo, nel senso di marcia verso Roma. un altro drammatico incidente nel primo week end da bollino rosso per le nostre strade, sempre più affollate di persone che, finalmente in ferie, partono verso il mare o la montagna. In viaggi dove l’attenzione e la sicurezza devono essere al primo posto. Le dinamiche dell’incidente di questa mattina sono ancora da appurare. Molto probabilmente la vettura della vittima, di cui non sono noti ancora nome e cognome, avrebbe sbandato, forse perché il conducente ha perso il controllo e così la Kia Rio, questo il tipo di macchina, è andata a sbattere. Prima unocontro il guardrail poi un clamoroso ribaltamento che non ha dato scampo alla vittima che è spirata immediatamente. ...

