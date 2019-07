Proteste a Mosca, centinaia di arresti

Oltre 600 oppositori sono stati arrestati aprima dell'inizio di una manifestazione, non autorizzata per timore di violenze. La retata è avvenuta davanti al Municipio, dove era stato organizzato un corteo per protestare contro l'esclusione di molti oppositori alle elezioni comunali di settembre. Secondo le autorità, le candidature non avrebbero avuto il numero sufficiente di firme. Perquisiti anche gli uffici del gruppo politico guidato dal dissidente Navalny(Di sabato 27 luglio 2019)