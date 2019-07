Nel revival di Gossip Girl una nuova generazione “sovvertirà il paradigma” | Blake Lively

Un revival di Bones è possibile? Emily DeschaNel sconvolge i fan con una rivelazione inattesa : Questo è il tempo dei revival e dei reboot e allora non è difficile chiedersi se le nostre serie tv preferite, Bones compresa, possano tornare in onda in futuro oppure no. A questa risposta in queste ore ha dovuto rispondere anche la diretta interessata ovvero la bella Emily Deschanel che si è ritrovata in tv con la patata da bollente da tenere in mano. Durante la sua partecipazione al programma People in onda da New York tutti i giorni, ...

Bethany Joy Lenz apre ad un revival di One Tree Hill mentre debutta Nello spin-off di Suits - Pearson : Dopo lo scandalo molestie che ha coinvolto il suo creatore, l'idea di un revival di One Tree Hill sembrava più lontana che mai. Invece Bethany Joy Lenz, una delle protagoniste del teen drama, apre a questa ipotesi proprio mentre debutta in una nuova serie tv, Pearsons. Nel nuovo political drama di USA Network, che nasce come spin-off di Suits con protagonista Gina Torres, l'attrice interpreta Keri Allen, procuratrice distrettuale che in ...

Il cast di Beverly Hills racconta il revival BH90210 Nel nuovo promo con scene inedite (video) : “L’avventura di una vita” : A poche settimane dal debutto su Fox, il cast di Beverly Hills racconta il revival BH90210 nel nuovo "first look promo" in cui per la prima volta sono gli attori a raccontare cosa vuol dire questa grande operazione nostalgia. "BH90210 ci riporta tutti insieme" apre l'interprete di Brenda Shannen Doherty, che è stata l'ultima a sposare il progetto, decidendo di farne parte dopo la morte di Luke Perry. La reunion dei protagonisti del cult ...

Veronica Mars non potrà dire parolacce Nel revival : la censura preventiva e insensata di Hulu : Veronica Mars e tutti gli altri personaggi del revival della serie, in arrivo su Hulu il 26 luglio, non potranno dire parolacce. E in particolare non potranno dirne una: "fuck!" ("ca**o"). Come riporta TvLine, che aveva già anticipato il sospetto della censura sul revival targato Hulu, la piattaforma streaming ha messo nero su bianco la sua richiesta di proibire ad ogni personaggio della serie di proferire parolacce. Né a Veronica, né ai ...

Un revival di Ally McBeal Nell’era #MeToo? Parla Greg Germann di Grey’s Anatomy : Greg Germann di Grey's Anatomy non ha intenzione di tornare nei panni del suo Richard Fish, perché pensa che un revival di Ally McBeal non sia una buona idea. Esilarante, surreale, ma anche amara: Ally McBeal è stata una delle produzioni più originali per temi e linguaggio a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Trasmessa su Fox negli Stati Uniti dal 1997 al 2002 (in Italia su Canale5 e Italia1), fu premiata con un Emmy Award per la ...

Annunciato il cast di The L Word : Generation Q - ecco chi affiancherà Jennifer Beals - Kate Moennig e Leisha Hailey Nel revival : Il cast di The L Word: Generation Q comincia a prendere forma. Dopo l'annuncio del titolo e del debutto autunnale, abbiamo finalmente qualche informazione in più sugli interpreti e i personaggi di questo nuovo capitolo delle serie cult firmata Showtime. Ad affiancare le tre superstiti del cast originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – saranno Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas. I loro personaggi ...

Beverly Hills - Nel revival arrivano anche mamma Walsh e Emily Valentine : La marcia di avvicinamento al 7 agosto, la data segnata in rosso da ragazzi e ragazze cresciuti negli anni '90 ma anche da tutti i fan del mondo di Beverly Hills, prosegue a ritmi serratissimi. Tra novità di cast e nuovi promo non passa giorno in cui non ci sia modo di parlare di BH90210, i sei episodi sperimentali a metà tra il reality, la fiction, il revival e il reboot di Beverly Hills 90210.Tante notizie ma senza ancora quella più ...

Emily Valentine Nel revival di Beverly Hills 90210? Christine Elise ha detto sì : In molti se lo sono chiesto in queste settimane e alla fine sembra che la risposta sia arrivata e che sia positiva: Emily Valentine nel revival di Beverly Hills 90210 ci sarà. Capitolo chiuso per la bad girl della serie tv cult degli anni '90 che si prepara a tornare per raccontare cosa ne è stato di lei dopo il sofferto addio al suo amato Brandon proprio quando ha deciso di tornare sulla retta via. Secondo quanto riporta Deadline sembra che ...

Nel revival di Veronica Mars la protagonista di fronte a un bivio : le anticipazioni del creatore Rob Thomas : Il revival di Veronica Mars in arrivo su Hulu quest'estate sarà un racconto della maturità della protagonista, giunta ad un bivio nella sua vita e chiamata a fare delle scelte. Lo ha presentato così Rob Thomas, parlandone all'ATX Television Festival di sabato 8 giugno: il creatore di Veronica Mars e showrunner del revival ha ribadito come la serie ripartirà da una protagonista ormai cresciuta rispetto alla liceale delle prime tre stagioni e ...

Nel nuovo promo del revival di Beverly Hills 90210 tutti al Peach Pit - anche le bambole (video) : Non si capisce ancora bene se dobbiamo gioire per il revival di Beverly Hills 90210 oppure no. L'amata serie cult ha rivoluzionato i tempi nel periodo della sua prima messa in onda e mira a fare lo stesso anche adesso con questo ritorno che dal 7 agosto sarà finalmente sullo schermo e, quindi, giudicabile anche dal pubblico. Intanto, il cast storico della serie che si è ritrovato per questa operazione nostalgia continua a prendersi gioco del suo ...

Ivan Sergei Nel revival di Beverly Hills 90210 : un marito per una delle protagoniste - chi? : Continua a prendere forma il revival di Beverly Hills 90210 che in questi giorni è in lavorazione sul set di Vancouver e che dal 7 agosto andrà in onda su FOX per la gioia (o il dolore, lo scopriremo poi) dei patiti e degli affezionati. Mentre le riprese continuano a pieno ritmo dagli Usa arrIvano le novità che riguardano proprio il cast che vi prenderà parte e, in particolare, quali saranno i personaggi che faranno da spalla a quelli ...