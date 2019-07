I No Tav aprono una breccia nella recinzione Scontri con la polizia

Fonte : agi

(Di sabato 27 luglio 2019) Continuano glitra forze dell'ordine e attivisti No Tav in Val di Susa, con lache ha lanciato dei lacrimogeni in prossimità delladel cantiere della Tav per arginare i tentativi di accesso di un gruppo di manifestanti, alcuni dei quali - come conferma la questura - hanno lanciato decine di bombe carta in direzione degli agenti. Glisono iniziati quando un gruppo di attivisti, tutti con il volto coperto, giunti al cancello posto lungo il sentiero gallo-romano, ha iniziato a tagliare lacon un flessibile. Da lì i manifestanti hanno iniziato a passare oltre al varco creatoprimalungo il sentiero che porta al cantiere,cosiddetta "zona rossa". Alcuni di loro, sempre a volto coperto, hanno tirato sassi contro la, che ha risposto con un lancio di lacrimogeni. "Abbiamo ripristinato ...

Agenzia_Ansa : #NoTav aprono la cancellata e oltrepassano la barriera verso il cantiere #ANSA - LegaSalvini : ?? NO TAV, INCAPPUCCIATI APRONO VARCO NEL CANTIERE AL GRIDO DI “FUORI GLI SBIRRI”. ????SEGUI LA DIRETTA! - MediasetTgcom24 : Val di Susa, No Tav aprono la cancellata e oltrepassano la barriera #Tav -