Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) 'Vocazioni', la stagione estiva del Teatro Biondo disi concluderà domenica prossima con il concerto diDe Sio,siciliana del 'Puro desiderio'. Alle 20.45 il palcoscenico del Chiostro di Sant'Antonino accoglierà la popolare cantautrice e la sua band. 'Puro desiderio' è il nuovo disco diDe Sio, un album che segna il passaggio in una nuova era di una delle cantautrici più importanti della musica italiana."In questo disco - spiega De Sio - ho aperto una nuova, per me inedita, riflessione su me stessa, sui sentimenti, su profondità dentro cui fino ad oggi non avevo voluto guardare, sulla mia/nostra capacità di desiderare". A due anni dall'uscita di 'canta Pino', dedicato all'amico Pino Daniele, dopo una intensa ricerca e divulgazione sulla musica folk, testimoniata da dischi che hanno venduto complessivamente oltre due milioni e mezzo di ...

ilfogliettone : Tour Teresa De Sio sbarca a Palermo, unica tappa isolana - - SofiaStecchi : RT @ItalyLovesAdam: Non perdetevi questi due fantastici album! Alcune delle migliori foto del tour per il momento ?? #AdamLambert #Queen Lo… - vivienb1 : RT @ItalyLovesAdam: Non perdetevi questi due fantastici album! Alcune delle migliori foto del tour per il momento ?? #AdamLambert #Queen Lo… -