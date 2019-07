Lotta alle bestemmie nel comune padovano: multa di 400 euro a chi impreca in pubblico

(Di venerdì 26 luglio 2019) A Saonara l'amministrazione comunale ha deciso di varare un nuovo regolamento di polizia urbana che tra le altre cose impone a tutti il divieto di bestemmiare in. "È un tentativo di arginare un malcostume che, soprattutto tra gli under 18, è diffusissimo" ha spiegato il sindaco Walter Stefan.

