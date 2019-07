Il Direttore Generale della FAO chiede misure più forti per combattere la pandemia

Assicurazioni : Nicolas Naftalski nuovo viceDirettore Generale di Groupama : Roma, 25 lug. (Labitalia) - La squadra guidata da Pierre Cordier, amministratore delegato e diretto[...]

Vino : Simone Masè nuovo Direttore Generale del Gruppo Lunelli : Roma, 24 lug. (Labitalia) - Il Gruppo Lunelli continua il percorso di managerializzazione avviato d[...]

ONU : morto il Direttore Generale dell’Agenzia per l’Energia Atomica : È morto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) Yukiya Amano: lo ha reso noto la stessa Agenzia ONU. Il segretariato AIEA ha deciso di pubblicare sul sito anche “l’ultima riflessione” del diplomatico giapponese che avrebbe voluto inserire nella lettera di dimissioni da presentare al Consiglio dei Governatori: “Durante lo scorso decennio, l’Agenzia ha conseguito dei ...

As Roma - AdnKronos : “Nei mesi scorsi offerto il ruolo di Direttore Generale a Luca Lotti”. Che dice : “No comment” : Da ministro dello Sport a direttore generale di una delle squadre più importanti del calcio italiano: l’As Roma. Secondo quanto pubblicato dall’AdnKronos, è il ruolo che la società di James Pallotta ha proposto nei mesi scorsi a Luca Lotti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Renzi premier nonché ex titolare dello sport durante il governo di Paolo Gentiloni. L’offerta a Lotti venne fatta nei giorni in cui l’AS Roma, ...

Ciliverghe - arriva il nuovo Direttore Generale : Paolo Marchesini si presenta : Il Ciliverghe Calcio è lieto di dare il benvenuto al nuovo direttore generale della società Paolo Marchesini. Il nuovo dg è già operativo ed lavorerà a stretto contatto con il presidente Nicola Bianchini, il responsabile comunicazione ed organizzazione Edoardo Brunetti ed il direttore sportivo Danilo Facchinetti, contribuendo al progetto di crescita del Ciliverghe attraverso una maggiore strutturazione societaria volta ad accrescere anche ...

Banca Etruria - rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente Fornasari e l’ex Direttore Generale Bronchi : Sono stati rinviati a giudizio per falso in prospetto l’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, l’ex direttore generale della Banca aretina Luca Bronchi e il responsabile del risk management David Canestri. Lo ha deciso il gup del tribunale di Arezzo Ilaria Cornetti. Il processo sarà celebrato il 10 dicembre davanti al giudice Giovanni Fruganti. Quello sul falso in prospetto è uno dei filoni dell’inchiesta sul crac della Banca ...

Stefano Coletta - Direttore di Rai 3 - a Blogo : "Tornano Serena Dandini con Assemblea generale e Raffaella Carrà in una chiave di interazione ancora più pop" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, abbiamo incontrato Stefano Coletta, il Direttore di Rai 3, rete che, negli ultimi mesi, ha ottenuto sempre maggiore riscontro e affezione da parte del pubblico. Il Direttore conferma il ritorno di alcuni titoli che hanno esordito recentemente e qualche altra interessante novità in programma:prosegui la letturaStefano Coletta, Direttore di Rai 3, a ...

Trapani - conferenza stampa per la presentazione del Direttore generale : Si terrà oggi (lunedì 8 luglio) alle 17.30 presso la Sala stampa dello Stadio Provinciale di Trapani una conferenza stampa del Presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller e dell’Amministratore Delegato Lorenzo Giorgio Petroni. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà presentato il direttore generale del Trapani Calcio Giuseppe Mangiarano.L'articolo Trapani, conferenza stampa per la presentazione del direttore generale ...

Palermo - niente fideiussione : il duro sfogo del Direttore Generale Fabrizio Lucchesi : Il direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi, in merito alla vicenda dell’iscrizione della squadra alla Serie B, si è lasciato andare ad un duro sfogo all’ITALPRESS: “Stiamo accertando le responsabilità, ma saremo più precisi nella giornata di domani”. Nella giornata di ieri è scaduto il termine ultimo per presentare la domanda in Lega B, col club rosanero che non ha inviato la documentazione per poter ...

Fao - il nuovo Direttore Generale è il cinese Qu Dongyu : per 30 anni si è occupato di riduzione della povertà : È Qu Dongyu, viceministro dell’Agricoltura cinese, il nuovo direttore generale della Fao. Con 108 voti a favore, il 55enne di Yongzhou ha battuto con largo vantaggio la francese Catherine Geslain-Lanéelle (71 preferenze) – candidata dell’Unione europea – diventando il primo funzionario di un paese comunista ad assumere l’incarico. “È una data storica”, ha dichiarato a caldo, definendosi “grato alla ...

Mauro Pastore nuovo Direttore Generale di Iccrea Banca : Mauro Pastore sarà il nuovo direttore generale di Iccrea Banca, la capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo annuncia il Cda