Il Boca annuncia De Rossi | “benvenuto Daniele” | il video è da brividi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) “Benvenuto Daniele”, con questo messaggio ilJuniorsl’arrivo del centrocampista ex Roma De, inizia una nuova avventura per il calciatore che ha intenzione di togliersi altre soddisfazioni. Denelringrazia il club che gli ha permesso di “coronare il sogno di giocare nel”, parla di un “club fondato da italiani” e che da piccolo seguiva per Maradona, la Bombonera e per la passione dei tifosi. Nel frattempo ai microfoni di Radio Radio, ha parlato il presidente del, Daniel Angelici. “In primo luogo l’ho portato perche’ si e’ sempre espresso in maniera bella nei confronti dele delle tradizione che questa squadra rappresenta. Poi e’ arrivato in Argentina – spiega Angelici – grazie alla presenza di Burdisso che e’ il nostro direttore sportivo e che ...

