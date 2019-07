BREAKING! Clearing the road on today's - halted - stage of Tour de France near Lake du Chevril, Savoie ...

Nina Moric e la battaglia (vinta) per il figlio Carlos : Nei giorni in cui esplode il terribile caso di Bibbiano, Nina Moric manda un messaggio di solidarietà a quei genitori che hanno vissuto o vivono il suo stesso dramma. La modella ripercorre su Instagram le tappe della sua vicenda personale, che l’hanno portata prima a perdere l’affidamento di suo figlio e poi, dopo una battaglia durata ben quattro anni, a riottenere che il ragazzo tornasse a vivere con lei. Il post sul social della showgirl ...

Lorys - Veronica Panarello e la sindroma di Medea : “Accusò suocero per colpire il marito” : "Incolpare il suocero ha significato per lei punire Davide”. Lo ha detto l’avvocato Daniele Scrofani, rappresentante legale di Davide Stival, papà del piccolo Lorys, parlando di Veronica Panarello, ora in attesa della sentenza di Cassazione per l'omicidio del figlioletto Lorys. Al processo, tuttavia, fu escluso che Veronica fosse preda della sindrome di Medea, quella che spinge le madri a uccidere i figli per punire il coniuge.Continua a leggere

Calciomercato Inter - arriva l’ufficialità : Miranda firma con lo Jiangsu : Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Joao Miranda rescinde con l’Inter e firma con lo Jiangsu. Ecco la nota del club nerazzurro sul sito ufficiale. Calciomercato Inter, è fatta per Miranda allo Jiangsu “MILANO – F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore ...

Ufficiale - Miranda lascia l’Inter : l’impatto a bilancio : Miranda Inter – «F.C. Internazionale Milano comunica di aver raggiunto l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all’Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol. A Joao Miranda un “in bocca al lupo” […] L'articolo Ufficiale, Miranda lascia l’Inter: l’impatto a ...

Salvini non fa eccezioni : porti chiusi anche per la Guardia Costiera se ha migranti a bordo : La linea del governo non cambia. Che si tratti di ong o di Guardia Costiera i porti del nostro Paese restano chiusi. I migranti intercettati ieri in acque maltesi, prima da un motopeschereccio e poi dalla Guardia Costiera, non potranno sbarcare in territorio italiano. Il ministro dell'Interno, Matteo, Salvini, non ha infatti autorizzato lo sbarco fino a che non arriveranno risposte da Bruxelles sul loro ricollocamento in Europa. I ...

Misinformer è un gioco che parla di giornalismo e fake news che è approdato su Kickstarter : Nel mondo tra fake news, notizie clickbait e rapporti che distorcono la realtà dei fatti è difficile avere un'idea di ciò che è veramente vero quando si leggono i giornali. Un nuovo gioco pubblicato su Kickstarter mira proprio ad istruire il pubblico sul distinguere le fake news da quelle reali.Misinformer consente ai giocatori di assumere il ruolo di un giornalista che cerca di spezzare una cospirazione. Il gioco inizia con voi come moderatori ...

Angela Nasti e Alessio Campoli parlano a Witty TV della fine della loro storia : Non solo Manuel e Giulia, ma anche Angela Nasti e Alessio Campoli sono stati invitati dall’autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia a dire la propria verità circa la loro rottura una volta usciti dal programma. Le prime parole della Nasti non sono delle più morbide: “In realtà non è successo nulla di particolare, usciti dal programma non ci siamo trovati, io non mi sento manco di dire è finita, perché per me non è proprio iniziata ...

Roma - carabiniere ucciso a coltellate | Ascoltate quattro persone in caserma | Il collega : Ho provato a salvarlo" : Mario Cerciello Rega, 35 anni, è stato colpito con otto coltellate da due uomini, probabilmente nordafricani, durante un controllo. La vittima era in abiti borghesi.

Rischio sicurezza e dazi Trump attacca Google e Apple «Basta fare affari in Cina» : Il presidente americano attacca Cupertino: «Niente sgravi per le parti prodotte in Cina. Fateli negli Usa» e su Mountain View parla di un potenziale problema di sicurezza nazionale per i suoi rapporti con gli asiatici

Bradley Cooper e Lady Gaga uniti su un set? Nessuno si esprime - ma chi tace - acconsente - : Marina Lanzone I fan stanno aspettando questa notizia da tempo. Ancora nessuna conferma, ma molte coincidenze portano a pensare che ci sia un nuovo progetto lavorativo in ballo Tutto tace. I diretti interessati del triangolo Shayk-Cooper-Gaga non hanno né confermato, né smentito le voci. Per ora non ci sarebbero delle prove concrete su una possibile relazione tra gli attori di A star is born: le ultime foto che li ritraggono insieme ...

Nuove date per il tour dei Modà nei palasport : Dopo l`annuncio dell`uscita del nuovo album di inediti previsto per il 4 ottobre, si aggiungono Nuove date al tour dei Modà nei palasport d`Italia a Acireale, Eboli e Bari e raddoppiano gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago, Milano (4 dicembre e 28 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (14 dicembre e 20 marzo). Di seguito tutte le Nuove date: il 6 marzo al Pal`Art Hotel di Acireale (CT), 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA), 14 marzo al ...

Violente grandinate e frane durante il Tour de France : tappa interrotta [IMMAGINI] : Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, che ha visto l'apice ieri con temperature record, la Francia è interessata oggi da un brusco peggioramento atmosferico per effetto dell'arrivo di una...

U&D - Angela Nasti su Alessio : 'Uscita dal programma non ci siamo trovati' : Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi. Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e ...

MasterChef 9 : Le Novità Sulla Nuova Stagione! : MasterChef Italia 9: sta per ritornare il onda il cooking show più amato dal pubblico italiano! Ecco le Novità Sulla Nuova Stagione! Un giudice assente! MasterChef Italia 9: Bastianich vuole portare avanti anche la sua passione per la musica e si prende una pausa dal programma! Bruno Barbieri è il nuovo decano! Nonostante la stagione estiva sia appena iniziata, e di conseguenza anche le vacanze, si ritorna già a parlare di MasterChef. Il Talent ...