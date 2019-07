Zingaretti (PD): no governo con Di Maio

Il Pd è "definitivamente" indisponibile a una maggioranza alternativa in Parlamento in caso di crisi di. Lo ha detto il segretario Pd Nicolaad Agorà Estate su Rai Tre. E ancora:"Non ci sono le condizioni per fare uncon Di" e tuttavia l'elettorato pentastellato è variegato: io ho il dovere etico e morale di capire perché alcuni elettori hanno lasciato il Pd e come riconquistarli".E sul caso Lega-Russia: "Salvini nasconde qualcosa di inconfessabile che si ha paura di dire. Sono passati 10 giorni."(Di giovedì 25 luglio 2019)