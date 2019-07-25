romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMeteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno - Affaritaliani.it
Meteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno Affaritaliani.it
Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Temporali domani in Lombardia per un "flusso umido instabile da sudovest collegato ad un'area depressionaria in avvicinamento ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD; CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD SPOSTIAMOCI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD SPOSTIAMOCI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD SPOSTIAMOCI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINAPANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE HA INTERESSATO E INTERESSA TUTTI I SETTORI ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, RomaTPL E COTRAL E, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA E’ TERMINATA ALLE 17 RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINAPANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE HA INTERESSATO E INTERESSA TUTTI I SETTORI ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, RomaTPL E COTRAL E, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA E’ TERMINATA ALLE 17 RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI AD ECCEZIONE DEL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, TPL E COTRAL PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17 SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS RICORDIAMO CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI AD ECCEZIONE DEL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, TPL E COTRAL PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17 SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS RICORDIAMO CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI (ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO) MERCOLEDI’ NERO DUNQUE, PER I TRASPORTI L’AGITAZIONE E’ IN CORSO IN QUESTE ORE POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 16.30 SU BUS, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE URBANE NELLA CAPITALE, PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE MARIA ROSARIA TORTOLA SUL RACCORDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA TUSCOLANA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO CODE SULLA PONTINA IN USCITA DA Roma TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO, ...