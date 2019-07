Vasco Rossi choc | in autunno pubblico la mia ultima canzone e mi ritiro per sempre

Vasco Rossi si ritira? In autunno la sua ultima canzone (o forse no) : Vasco Rossi si ritira dopo l'ultima canzone? Questo sembra emergere dal suo ultimo post sui social, con il quale ha concesso con un nuovo stralcio del volume pubblicato il 23 luglio con Michele Monina e che ha preso il titolo di Vasco NON STOP. Com'è noto, la nuova canzone arriverà in autunno e potrebbe essere l'ultima della sua carriera. Vasco fa però immediatamente dietrofront e specifica che sicuramente non sarà così ma che potrebbe ...

I fan di Vasco Rossi fuori la casa di Verrucchia - : Fonte foto: fotogrammaI fan di Vasco Rossi fuori la casa di Verrucchia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Raduno improvvisato per i fan di "Blasco"

Vasco Rossi dal Sindaco di Zocca : “Perché hai chiamato l’esercito?” : Vasco Rossi dal Sindaco di Zocca per ricevere informazioni sulle condizioni di sicurezza. Dopo le voci degli ultimi giorni, il rocker emiliano ha voluto accertarsi di quanto stesse accadendo a causa della presenza massiccia dei suoi fan, accorsi sul posto dopo il suo arrivo a casa. "Son venuto qui dal Sindaco di Zocca perché ho letto sui giornali che hai chiamato l'esercito: allora cos'è successo?" A domanda è arrivata risposta di ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Belén Rodríguez - Vasco Rossi e Marco Borriello stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento in seconda serata con lo show condotto da Enrico Lucci. Concorrenti della puntata Belén Rodríguez, Vasco Rossi e Marco Borriello.

Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha rischiato di saltare - duro scontro tra Regione Sardegna e Live Nation : Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha rischiato di saltare. Questo è quanto emerge nelle ultime ore, nelle quali si era perfino detto che l'organizzazione non avrebbe intenzione di tornare in Sardegna per altri eventi. A qualche giorno dal primo dei concerti in Sardegna, Antonella Lodi di Live Nation avrebbe ricordato all'Assessore al Turismo Gianni Chessa quali fossero le condizioni da rispettare perché i concerti fossero confermati, ...

Una strada intitolata a Vasco Rossi? Il “mito” ne merita una : Una strada intitolata a Vasco Rossi, è la proposta di Pau dei Negrita sui social. L'artista ha commentato un post Instagram del Blasco lanciando l'idea di intitolargli una strada, o una piazza - sarebbe ancora meglio - una bella grande. Vasco è l'uomo dei record di San Siro, detiene il più alto numero di permanenze consecutive con il suo Vasco Non Stop Live 2019 che lo ha portato allo Stadio Meazza di Milano per sei serate e all'Arena Fiera ...

Morgan è stato sfrattato e si è scagliato contro tre cantanti tra cui Vasco Rossi : Dopo varie battaglie e appelli lanciati anche in diretta televisiva, alla fine Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione. Il cantante ha tentato in tutti i modi di non lasciare la sua abitazione, partecipando in diverse occasioni anche al programma Live, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, dove aveva esposto il suo problema sperando che potesse esserci un cambio di idea, ma alla fine non è stato così. Il durissimo attacco di Morgan dopo ...

Morgan è stato sfrattato : l’attacco a Ligabue - Jovanotti e Vasco Rossi : Perché Morgan è stato sfrattato: le ultime parole dell’artista Alla fine è successo davvero: nonostante le richieste e le collette dell’ultimo minuto Morgan è stato sfrattato dalla sua casa. Marco Castoldi è stato costretto a lasciare la sua abitazione martedì 25 giugno, alla presenza dell’ufficiale giudiziario e della Polizia di stato. La casa dell’artista è […] L'articolo Morgan è stato sfrattato: l’attacco ...

Milano. Servizio della Polizia locale ai concerti di Vasco Rossi : denunciate 52 persone : Il Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale di Milano, nel corso dell’attività di contrasto alla contraffazione presso lo Stadio di San

Il concerto di Vasco Rossi a Cagliari infiamma la Fiera - l’atteso ritorno è uno “sballo” (video) : Le promesse sono state mantenute: il concerto di Vasco Rossi a Cagliari ha portato una ventata di rock nella rinnovata area della Fiera del capoluogo sardo, nel quale sono stati chiamati a raccolta i fan isolani e i tanti avventori che hanno deciso di godersi una o entrambe le date che il Blasco sta tenendo in Sardegna. La scaletta è quella proposta negli stadi, con anteprima resa allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, così come lo ...

Vasco Rossi - concerto a Cagliari 2019 - scaletta/ Video : dove è nata Vita Spericolata? : Vasco Rossi conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di Cagliari. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

