Sì della Camera al decreto Sicurezza bis | 17 grillini non votano e Fico esce dall’Aula

Decreto sicurezza bis - sì della Camera : 17 grillini non votano - Fico fuori dall’Aula : Il Decreto sicurezza ha superato il primo scoglio alla Camera e adesso si aspetta l’ok definitivo dal Senato. Il provvedimento introduce una stretta contro l’immigrazione clandestina e i soccorsi...

Casapound - blitz della Raggi in sede : “Rimuovete l’insegna”. Ma il M5S alla Camera boccia la mozione Pd per lo sgombero : Virginia Raggi consegna a Casapound un ultimatum per rimuovere l’insegna della tartaruga frecciata dalla sede (occupata) di via Napoleone III a Roma. Quasi nello stesso momento, alla Camera dei Deputati, il M5S e la Lega bocciano l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico che impegnava il governo a sgomberare l’edificio, già inserito nell’elenco degli 88 stabili nel mirino della Prefettura di Roma. L’atto ...

Decreto sicurezza bis - il governo incassa la fiducia della Camera : La Camera dei deputati ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. Voto favorevole è arrivato dalle due forze di maggioranza (Movimento 5 Stelle e Lega), contrarietà assoluta per Pd e Leu, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto no alla fiducia ma voteranno a favore del provvedimento.Continua a leggere

Così i deputati provano “conquistare” le risorse della Camera : La settimana prossima la Camera dei deputati sarà chiamata a votare il proprio bilancio interno ma gli ordini del giorno, lo strumento con cui i deputati propongono modifiche alle spese o alle procedure amministrative di Montecitorio, sono stati depositati oggi. Sono in totale 42 e Il Foglio ne ha p

Missione Beyond - il presidente della Commissione Difesa della Camera Rizzo scrive a Parmitano : “auguri più fervidi di un pieno successo” : Il presidente della comMissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo, fa gli auguri al colonnello dell’Aereonautica militare Luca Parmitano, l’astronauta catanese dell’Agenzia spaziale europea, che oggi a bordo della Soyuz sara’ di nuovo in orbita, per la seconda volta, intorno alla Terra. “Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, non c’e’ miglior modo di ...

Con il M5s le spese della Camera crescono. E i risparmi sono merito di Monti : Una volta qui era tutto “pacchia”. Pacchia per i migranti e le ong, pacchia per i corrotti e corruttori, pacchia per i politici pronti a ingrassarsi con i soldi dei contribuenti. Ma adesso si sa, con il governo del cambiamento, basta pacchia. La pacchia è finita. E i risultati si vedono. I porti son

Matteo Salvini - Savoini e fondi russi - Repubblica ci sguazza : "Moscopoli - i blitz della Lega alla Camera" : A sinistra si buttano a capofitto sul caso "fondi russi" alla Lega e Repubblica, come da copione, ci sguazza. E così l'inchiesta milanese su Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia intercettato nell'ottobre 2018 a Mosca mentre secondo il sito americano Buzzfeed trattava fi

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Fico blocca otto emendamenti della Lega”. Presidenza Camera : “Sbaglia - sono in commissione” : otto emendamenti presentati dalla Lega al decreto Sicurezza bis sono al centro dell’ennesima frizione tra le due anime del governo gialloverde. A dare fuoco alle polveri è stato Matteo Salvini, che ha puntato il dito contro il presidente della Camera: “Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco”, ha detto ...

Vitalizi - Cassazione : “Legittima la scelta della Camera di togliere assegno a Previti perché condannato. C’è autodichia” : Niente da fare: Cesare Previti, ex ministro della Difesa ed ex legale di fiducia di Silvio Berlusconi, deve rassegnarsi a rinunciare al Vitalizio tolto quattro anni fa dall’Ufficio di presidenza della Camera a lui e ad altri cinque ex onorevoli ultraottantenni condannati in via definitiva a pena superiore ai due anni. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione, con un verdetto depositato lo stesso giorno in cui hanno ...

Più veloce della luce il Samsung Galaxy S8 : subito patch di luglio utile per la fotocamera : Trapelano alcune importanti informazioni per quanto riguarda gli utenti italiani in possesso di un Samsung Galaxy S8. A sorpresa e in grande anticipo rispetto alla normale tabella di marcia, infatti, il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di luglio per lo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Si tratta del primo top di gamma (al netto dell'età) che ha fatto questo step nel nostro Paese, con ...

Fotocamera innovativa ci fa vedere il mondo nascosto della luce polarizzata : Un gruppo di ricercatori della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences dell’Università di Harvard – primo firmatario il fisico italiano Federico Capasso – ha realizzato una Fotocamera in miniatura, senza parti mobili, capace di catturare la luce polarizzata, invisibile all’occhio umano. È una scoperta con grande potenziale perché si potrebbe applicare nell’ambito dei satelliti che studiano ...

Ecco le novità della Google Fotocamera 6.3 in anteprima : Foto notturna è ora al centro di tutto : Ecco le tante novità della Google Fotocamera 6.3 emerse dalla beta leaked di Android Q! L'articolo Ecco le novità della Google Fotocamera 6.3 in anteprima: Foto notturna è ora al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Camera - M5s annulla l’audizione della Sea Watch su richiesta della Lega. Le altre ong disertano in solidarietà : La presidente M5s della commissione Giustizia alla Camera Francesca Businarolo ha deciso di annullare l’audizione della Sea Watch nell’ambito dell’esame del decreto Sicurezza bis. A mettere in discussione la presenza della ong era stato il Carroccio che, con una lettera indirizzata alla presidente, aveva chiesto fosse esclusa: la richiesta è stata accolta alla vigilia della convocazione, la sera di martedì 2 luglio. Oggi, in ...

Ecco come installare l’APK della Google Fotocamera su Samsung Galaxy M40/A60 : Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione. L'articolo Ecco come installare l’APK della ...