Multa da 13 milioni a Google perché mappava le strade con Street View ma spiava anche

Google raccoglieva dati via WiFi : Multa da 13 milioni di dollari per Street View : La violazione della privacy risale al 2010 quando le auto di Big G hanno captato dati sensibili dalle reti non protette all'insaputa degli utenti

EasyJet - Multa da 3 milioni alla compagnia low cost : “Contributi non pagati a 500 tra assistenti e piloti sulle indennità di volo” : EasyJet ha ricevuto una multa di circa 3 milioni di euro dall’Ispettorato nazionale del lavoro per non aver pagato i contributi su somme che venivano erogate erroneamente a piloti e assistenti come “indennità di volo”. Le violazioni – commesse tra l’1 maggio e il 31 dicembre 2014 – sono state riscontrate dal Gruppo ispettivo centrale durante le verifiche iniziate nel marzo 2019. Gli accertamenti hanno ...

Qualcomm Multata di 242 milioni di euro dalla Commissione Europea : L'Unione europea ha sanzionato Qualcomm con una multa di oltre 240 milioni di euro, per un comportamento esageratamente aggressivo tra il 2009 e il 2011. L'articolo Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione europea proviene da TuttoAndroid.

Caso Avastin-Lucentis - il Consiglio di Stato conferma la Multa da 184 milioni per Roche e Novartis : La sanzione dell'Antitrust per aver fatto un accordo finalizzato a far usare dal servizio sanitario nazionale il più caro di due farmaci ugualmente efficaci contro la maculopatia

Piquè condannato per evasione fiscale : Multa di 2 - 1 milioni : Il difensore del Barcellona Gerard Pique è stato condannato da una corte spagnola a pagare 2,1 milioni di euro al fisco spagnolo. Lo ha stabilito oggi la Corte nazionale spagnola confermando una sua precedente che condannava Pique a saldare quanto dovuto al fisco in relazione ai redditi percepiti tra il 2008 e il 2010 dai […] L'articolo Piquè condannato per evasione fiscale: multa di 2,1 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La società produttrice di Hello Kitty è stata Multata per 6 - 2 milioni di euro dall’Unione Europea per aver violato le regole sulla concorrenza : La Commissione europea ha multato per 6,2 milioni di euro la società giapponese Sanrio, famosa per aver creato il personaggio di Hello Kitty, per aver violato le regole della concorrenza comunitarie. Secondo l’Unione europea per più di 11 anni Sanrio avrebbe

La catena di alberghi Marriott rischia una Multa da 110 milioni di euro per violazione del GDPR : L’Information Commissioner’s Office, l’autorità per la tutela della privacy nel Regno Unito, ha annunciato una multa da 99 milioni di sterline (110 milioni di euro) per la catena di hotel Marriott, accusata di non avere vigilato a sufficienza per tutelare

British Airways - Multa da 200 milioni di euro per l’attacco hacker con furto dei dati di 380mila passeggeri : Maxi multa da 183 milioni di sterline, pari a 204 milioni di euro, per la compagnia aerea britannica British Airways dopo l’attacco hacker subito l’anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380mila passeggeri. La sanzione, riporta l’Independent, è stata annunciata dall’Information Commissioner’s Office (Ico), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, che la notificherà alla ...

Costa Crociere Multata dall’Antitrust per 2 milioni di euro : “Ha cambiato tappe di due viaggi senza informare consumatori” : Due milioni di euro di multa per pratica commerciale scorretta. È questa la sanzione che l’Autorità antitrust italiana ha preso nei confronti di Costa Crociere. Il motivo è che, a seguito di un’epidemia di peste scoppiata in Madagascar nell’agosto 2017, l’azienda ha modificato gli scali di due Crociere senza dirlo ai consumatori. I viaggiatori hanno saputo del cambiamento delle tappe, nel primo caso, quando erano già ...

Peste in Madagascar ma viaggiatori non vengono avvisati - Costa Multata per 2 milioni di euro : Secondo l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Costa ha cambiato il programma di viaggio per l'emergenza sanitaria in Madagascar ma ha avvertito i clienti già in viaggio impedendo loro di scegliere se recedere il contratto o fruire della crociera senza alcune tappe ma con una congrua riduzione del prezzo.