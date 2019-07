Il saluto fra il bimbo e la calciatrice | entrambi senza parte di un braccio

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) La foto virale è stata postata da Becky Burleigh, allenatrice della squadra di calcio delle Florida Gators. L’immagine è quella di unspeciale, fra laCarson Pickett e il suo piccolo tifoso Joseph Tidd.sono natidi un arto e sfiorandosi con ilsi salutano sorridendo. https://twitter.com/BeckyBurleigh/status/1152543484810805248 «Abbiamo bisogno di cose come queste nel nostro mondo» ha scritto l’allenatrice ringraziando la giocatrice e chiedendo a tutti di ritwittare la foto per far andare sempre più gioia in giro per la Terra. Carson Pickett, che gioca in difesa per l’Orlando Pride, formazione della massima divisione del campionato Usa, ha salutato Joseph, che aveva già conosciuto, a margine della partita vinta contro le ragazze dello Sky Blue Fc dello scorso giugno. Già in aprile in occasione della sfida contro il Portland Thorns, ...

