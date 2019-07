' ' i figli dei ricchi diventano cretini per questo i miei non avranno l' eredità' '

Eolico - il figlio di Nicastri : "Non so se Siri sapesse dei 30mila euro" : E' quanto affermato da Manlio Nicastri, figlio di Vito, l'imprenditore 're' dell'Eolico, sentito oggi dal gip di Roma nel corso di un incidente probatorio. Vito Nicastri: "Ho conosciuto Siri ad un pranzo a casa Arata"

Rifiutano figlio autistico - affidato al Tribunale dei Minori : Rifiutano figlio autistico, affidato al Tribunale dei Minori La vicenda è stata rivelata dalla struttura Casa Sebastiano, in Trentino, che ha ricevuto una telefonata di assistenti sociali che spiegavano che “la famiglia non lo vuole più”. “Le istituzioni e la società hanno fallito”, denuncia la Fondazione Trentina ...

Bibbiano - parla un papà finito nella rete dei "demoni" : "Così volevano portare via mia figlia" : Costanza Tosi "Andavamo agli incontri con le assistenti. Ricordo ancora il primo, in cui mi comunicano la volontà di portarmi via i figli” "Certe ferite non si cicatrizzano mai". Paolo è ancora scosso quando racconta di come è caduto nell’inferno dei "demoni" di Bibbiano. “Sono finito in quella rete, volevano portarmi via i figli. Ora vorrei solo dimenticare tutto quello che ho passato”. Il calvario di Paolo è iniziato nel 2016 come ...

Luca Barbareschi : "I figli dei ricchi diventano cretini - anche se non lo sono. Ai miei - non lascerò un euro in eredità" : Luca Barbareschi non lascerà niente in eredità ai suoi 6 figli. Lo ribadisce nel corso della trasmissione “Io e te” condotta da Pierluigi Diaco. “Nessuno di loro avrà un euro ma ho dato a tutti l’opportunità di lavoro”, rivela l’attore. Ha speso un milione per l’istruzione dei suoi ragazzi: “I figli dei ricchi diventano cretini, ma non sono cretini. Il cervello è ...

Maestra scrive una comunicazione ai genitori - i vostri figli puzzano - lavateli - la reazione dei genitori : Una Maestra di un asilo di Buffalo, a New York, Sharon Dunnigan ha nella sua classe bambini di tre e quattro anni, dunque, la prima classe della materna. La Maestra, che è ben felice di fare il suo lavoro e che ama profondamente i bambini, si è vista costretta a scrivere una comunicazione ai genitori dei suoi bambini che recita più o meno così: i vostri figli puzzano, dovete lavarli. Evidentemente l’igiene di questi bambini è un poco ...

In coppia sì - ma figli non "indispensabili" : il futuro liquido dei Millennials : Una ricerca condotta dall'Eurispes tenta di comprendere quanto gli stereotipi del passato siano tuttora presenti...

Australia - Rita decapitata dalla figlia a 57 anni : la sua testa trovata davanti casa dei vicini : Rita Camilleri, 57 anni, è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini. Gli agenti di polizia hanno definito questa come delle scene del delitto più orribili a cui abbiano assistito. Fermata, l'assassina sarà sottoposta a perizia psichiatrica.Continua a leggere

Vita di coppia obiettivo per l’80% dei giovani - i figli essenziali solo per 30% : La Vita di coppia è ancora tra i desideri dei giovani. Riuscire a costruire una relazione duratura è “un obiettivo importante” per quasi 8 su 10, ma solo 3 su 10 considerano i figli indispensabili per avere “una Vita appagante”. Lo rivela la ricerca ‘Soprattutto Io. Coppie millennials tra stereotipi, nuovi valori e libertà’, realizzata da Eurispes che ha indagato quanto gli stereotipi del passato siano tuttora ...

figliomeni : Raggi si preoccupa solo di deiezioni cavalli : Roma – “In tempi di grande criticita’ per la Capitale, tra rifiuti che sommergono la citta’, topi, insetti e cinghiali in libera uscita, stazioni della metropolitana chiuse, tutte situazioni che si trascinano da tempo, scopriamo grazie all’audio di un messaggio vocale del Sindaco Raggi rivolto all’ex assessore all’Ambiente Montanari, pubblicato da un quotidiano, che la sua preoccupazione principale era ...

Smartphone - la dipendenza dei figli è colpa dei genitori : Alcuni sipari, spesso il desolante ritratto di un nuovo mondo di cui non vogliamo leggere troppo tra le righe, li osserva l’occhio dell’adulto, del genitore a cui è rimasto un minimo di coscienza critica. Di altri sono proprio loro, gli attori principali di un filone al quale dicono non ci si possa sottrarre, a individuare le falle del sistema. Martina, ancora senza cellulare, in una giornata caldissima di chiacchiere, con ...

Mi ha fatto lui la proposta - ora vogliamo dei figli! Tiziano Ferro sul matrimonio con Victor Allen : Il matrimonio più inatteso e chiacchierato dell'estate 2019 è quello che ha unito Tiziano Ferro e Victor Allen, il compagno di vita americano che il cantante ha sposato il 13 luglio. Dopo una cerimonia segreta celebrata in Usa, la coppia si è unita civilmente a Sabaudia, senza annunci né foto social. Ferro ha dato in esclusiva la notizia a Vanity Fair, cui ha rilasciato una lunga intervista.\\Fino allo scoop delle nozze, nessuno conosceva Victor ...

Codacons fa esposto contro influencer e vip : “Basta foto dei figli sui social” : Il Codacons ha intrapreso una nuova battaglia contro influencer e vip che, sempre più spesso, pubblicano sulle pagine Instagram e Facebook foto dei propri figli, bambini e neonati, in totale spregio della normativa vigente. L’associazione ha presentato un esposto, corredato da un dossier di foto reperite su Instagram, nelle quali compaiono minori in pose o situazioni inadeguate – come l’immagine postata da due noti personaggi che, ...

"Non è un posto dove giocare". Pink risponde alle critiche per la foto dei figli al Memoriale dell'Olocausto : Pink ha postato su Instagram una foto dei suoi bambini, Willow e Jameson, che giocano al Memoriale dell’Olocausto di Berlino. Puntualmente sono arrivate le accuse alla statunitense: “Questo non è un posto dove giocare a nascondino, cara Pink”. La donna, allora, difende in didascalia la scelta di pubblicare un momento di “gioia” in un luogo dedicato alla memoria di una tragedia: “Chi ha costruito questo ...