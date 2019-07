Eruzione del vulcano Ubinas in Perù | evacuate centinaia di persone

L’Eruzione di Vulcano del 1444 e il “manoscritto più misterioso del mondo” : di Cecilia Ciuccarelli, M. Giovanna Bianchi, Dante Mariotti e Alberto Comastri – “È stato decifrato finalmente il manoscritto Voynich!”. Questa la notizia che il 15 maggio 2019 le agenzie e i giornali italiani hanno ripreso e pubblicato e che ha del sensazionale per la (ristretta) comunità di linguisti, paleografi, crittografi e storici e per la (vasta) platea di appassionati del cosiddetto “enigma Voynich”, considerato da decenni il ...

Eruzione dell’Etna - allarme per la caduta di cenere lavica : “sta provocando gravi danni” : “E’ allarme nelle campagne dove a preoccupare è l’eventuale caduta della cenere lavica sulle coltivazioni dove si accumula su ortaggi e frutta prossimi alla raccolta e li rende di fatto invendibili con gravi danni per gli agricoltori“. E’ quanto afferma la Coldiretti che sta monitorando con attenzione la ripresa di attività dell’Etna con attività eruttiva ed emissione di cenere. “Un evento che – ...

Etna - Eruzione con emissione di cenere : riapertura parziale dell'aeroporto di Catania : Nella notte era stata decisa la chiusura degli spazi aerei. Voli ridotti per tutta la mattina. Registrati boati e "fontane di lava" sulla sommità del vulcano

Eruzione Etna : parzialmente riaperto lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania : “parzialmente riaperto lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania. Fino alle ore 11 di oggi, sabato 20 luglio, gli arrivi sono limitati a 6 ogni ora: tutti i voli potranno quindi subire ritardi e disagi. Info esclusivamente con compagnie aeree“: lo rende noto l’Aeroporto di Catania in un tweet pubblicato alle 06:38, in considerazione del miglioramento della situazione a seguito, ieri sera, della ripresa dell’Eruzione ...

Ripresa l’Eruzione dell’Etna - chiusi spazi aerei : E' Ripresa con energia l'eruzione sull'Etna caratterizzata da un'intensa attivita' stromboliana dai crateri sommitali con 'fontane di lava', boati e la fuoriuscita di una colata. Il fenomeno, 'concentrato' nella zona alta e desertica del vulcano, e' accompagnato da una forte emissione di cenere che ha portato alla chiusura degli spazi aerei su Catania e Comiso (Ragusa) che impedisce gli atterraggi e i decolli nei due scali. L'unita' di crisi ...

Ultim'ora : Etna in Eruzione - vistosa colata di lava nella valle del Bove : L'attività eruttiva dell'Etna si è intensificata nella giornata odierna (19 Luglio), dopo giorni di frequenti "avvisaglie". Nelle ultime ore è in corso un'eruzione piuttosto intensa,...

Etna - nuova Eruzione del vulcano/ Video - fontane di lava - boati e sbuffi di cenere : Etna, nuova eruzione: il vulcano siciliano in provincia di Catania si è risvegliato nelle scorse ore: ecco cosa sta accadendo. Il Video

Stromboli - l’asinella Camilla di Ginostra è rimasta ferita nell’Eruzione del 3 luglio ma è curata amorevolmente [FOTO] : L’asinella “Camilla”, che da otto anni era “in servizio” a Ginostra per trasportare residenti e turisti, dopo essere rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli avvenuta il 3 luglio scorso e’ stata trasferita oggi a Lipari. Era stata curata in questi giorni nel borgo dell’isola dalla veterinaria Christine Berart, dai volontari dell’Enpa e di Legambiente. Il trasferimento e’ avvenuto ...

La nuova vita a Lipari di Camilla - l’asinella rimasta ferita nell’Eruzione dello Stromboli : l’asinella Camilla, da otto anni era “in servizio” a Ginostra per trasportare residenti e turisti, e rimasta ferita nell’eruzione dello Stromboli del 3 luglio scorso, è stata trasferita oggi a Lipari. Grande l’accoglienza per l'asinella che è stata "adottata" dal presidente di Legambiente, Luis Mazza, insieme ai volontari dell'Enpa.Continua a leggere

Eruzione Stromboli - l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO : Eruzione Stromboli, l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO Le riprese girate da un’imbarcazione a vela in navigazione sul mare delle Eolie. “Oh, my God!”, esclama una voce femminile. Poi arriva l’annuncio dell’ufficio circondariale marittimo Parole chiave: ...

Stromboli - spunta il video dell'Eruzione : all'improvviso si scatena l'inferno : spuntano le immagini, davvero impressionanti, dell'esplosione dello Stromboli. Sembrava tutto tranquillo, il cielo terso, ma all'improvviso il vulcano erutta: la colonna di fumo è spaventosa, imponente. Le immagini sono state riprese a bordo di uno yacht a vela che si trovava in mare proprio in quei

Stromboli - l’esplosione del vulcano ripresa in diretta dalla barca : “Oh - my god”. Il momento dell’Eruzione : Prima il vulcano da cui escono solo alcune nuvole di fumo. Poi, all’improvviso, l’esplosione dal cratere. L’eruzione dello Stromboli è stata registrata in diretta dalle persone a bordo del Gioia Solaris One 44, uno yatch a vela. “Oh, my god, look!” si sente dire da una donna, che poi consiglia di stare lontano dall’isola delle Eolie. Video Facebook/Solaris Yatchs/Stefano Berziga ...

Stromboli - la grande Eruzione del 1930 : l’evento più violento e distruttivo della sua storia [FOTO] : L’eruzione dell’11 settembre del 1930 risulta l’evento più violento e distruttivo nella storia registrata dell’attività del vulcano Stromboli, che da ieri pomeriggio tiene tutti con il fiato sospeso dopo le violente esplosioni che hanno ucciso una persona e costretto i turisti ad abbandonare l’isola in fretta e furia e in preda al panico. Nel 1930, non ci fu un apparente segnale di quanto stava per avvenire, ad eccezione di maggiori emissioni di ...

Eruzione Stromboli - le immagini ravvicinate dell’esplosione. VIDEO : Eruzione Stromboli, le immagini ravvicinate dell’esplosione. VIDEO Le telecamere del Laboratorio Geofisica Sperimentale hanno ripreso da vicino il momento in cui il vulcano erutta ed emette un’enorme massa di fumo e detriti nell’area circostante. Oggi la situazione sull’isola è sotto controllo e lo Stromboli ...