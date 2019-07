Danze | fuochi e una super Porsche | dentro il party di compleanno di Jennifer Lopez

(Di giovedì 25 luglio 2019)e la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa die la festa di«Jenny from the Block». È ancora lei, più scatenata che mai.ha festeggiato i suoi 50 anni con unda sogno a Miami, trad’artificio, balli in discoteca e unafiammante regalatale dal compagno, Alex Rodriguez. Il, raccontato sui social dalla cantante e dagli invitati, si è svolto a Star Island, in una villa appartenuta a Emilio e Gloria Estefan: già ...

Dalla Rete Google News

mentelocale.it

Genova - Pronti a tuffarvi in un altro weekend estivo? Per chi non è ancora andato in vacanza, non mancano di certo gli eventi dove divertirsi a Genova. Grande ...