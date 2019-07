Camicia coreana | come indossarla

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) È arrivato il momento, se non l’avete ancora fatto, di indossare una. Uno dei capi estivi più amati finalmente esce allo scoperto. Tra i vari tipi di colletti quello allanon ha mai raggiunto i livelli di notorietà di un collo all’italiana o francese, certamente, ma il suo fascino è unico. Ispirato alle linee tradizionali dei capi orientali, il collo alla, chiamato anche collo guru, mandarin o grandad collar, ha una forma riconoscibile al primo sguardo: è privo di vele ed è formato da un listino di tessuto, generalmente alto 3 cm circa. E, naturalmente, non si porta mai con la cravatta. Unacon queste caratteristiche potrebbe apparire non troppo versatile, adatta solo a giovani uomini che amano vestire casual; in realtà, al contrario, si abbina a diversi tipi di outfit e si mixa perfettamente a ...

