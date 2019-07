Caldo estremo | e' record storico per Parigi | raggiunti i 42 4°C

Caldo estremo in Francia : Parigi batte il record assoluto - +41°C : Météo–France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha reso noto che Parigi ha battuto il record assoluto di Caldo con +41°C alle 13:42: la colonnina di mercurio è però destinata ancora a salire nel corso della giornata. Oggi la capitale francese è in allerta rossa per il picco di calore, il livello più alto, che equivale ad una “allerta sanitaria” per l’insieme della popolazione. L'articolo Caldo estremo in ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di Caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo - ondata di Caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Caldo estremo in Israele : record sulle rive del Mar Morto - vicino alla biblica Sodoma : Ieri in Israele si è registrata la giornata più calda dal 1948: lo ha reso noto il servizio meteo israeliano. Il record è stato rilevato sulle rive del Mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto +49,9°C. Nelle zone di pianura, sulle rive del Mediterraneo, si sono registrati picchi di +42°C. Le temperature bollenti hanno innescato incendi in diverse parti del Paese, con alcuni feriti: sono state evacuate circa ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - Caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - Caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : Caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di Caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Caldo estremo in Francia : e' record assoluto e storico di caldo - superati i 45°C : Come più volte vi abbiamo ribadito nei giorni scorsi è proprio la Francia l'obiettivo principale di questa eccezionale ed estrema ondata di caldo sub-tropicale, le cui proporzioni iniziano ad...

Caldo estremo in Veneto : a Padova tram bloccati dalle alte temperature : Le straordinarie elevate temperature esterne di questi giorni stanno causando il blocco dei sistemi di climatizzazione dei tram a Padova. Per questo motivo vengono tolti dalla circolazione e inviati all’officina di manutenzione. Per ragioni di comfort sia dei passeggeri che dei conducenti non è quindi possibile effettuare il servizio. Le corse sono comunque garantite con un servizio sostitutivo di bus. Domani mattina il servizio tramviario ...

Caldo estremo al nord e tanta umidita' : superati i 40°C dal Piemonte all'Emilia. 44°C in Alto Adige : Come vi avevamo ampiamente preannunciato il Caldo africano sta facendo la voce grossa al nord e parte del centro Italia, addirittura per alcune località come mai aveva fatto prima d'ora. Nel corso...

Ondata di Caldo estremo imminente : allerta da bollino rosso in numerose citta' : Come vi abbiamo già informato in altri articoli, l'Ondata di caldo di matrice nord-africana già in atto sull'Italia centro-settentrionale si intensificherà nelle giornate di Giovedì e Venerdì...

Caldo estremo in Germania : polizia ferma motociclista nudo in scooter : A poche decine di km da Berlino la polizia del Brandeburgo ha fermato un motociclista che andava sul suo scooter completamente nudo, indossando però il casco regolamentare. “Ma fa Caldo…“: con queste parole, l’uomo, esasperato dall’ondata di Caldo estremo che sta interessando la Germania e gran parte dell’Europa, si è scusato con gli agenti. Dopo il controllo dei documenti, il motociclista è ripartito: ...

Clima - tutti i DATI dell’ISPRA sul 2018 in Italia : Caldo senza precedenti e maltempo estremo con il ciclone “Vaia” : caldo, con nuovi record della temperatura media annuale e della media annuale della temperatura minima giornaliera, eventi meteorologici estremi – numerosi ed in alcuni casi eccezionali – che hanno interessato diverse aree del nostro Paese; queste le caratteristiche del Clima in Italia nel 2018, estratte dal Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente “Gli Indicatori del Clima in Italia nel 2018”, da oggi ...