Sintomi | rimedi e tipologie di rinite cronica

Carenza di potassio e magnesio : Sintomi - segnali - cause e conseguenze - cosa mangiare per rimediare alla mancanza : La Carenza di magnesio e potassio può determinare precisi sintomi e tante conseguenze per il nostro organismo: scopriamo i segnali più comuni e come rimediare (cosa mangiare ad esempio) in caso di mancanza di questi due minerali fondamentali. cosa sono magnesio e potassio magnesio e potassio vengono spesso associati all’interno dei vari supplementi alimentari a causa della loro stretta correlazione biologica. Il magnesio è un cofattore ...

Ingrassare velocemente - perdere peso con difficoltà - intestino pigro : i Sintomi del metabolismo lento - cause e rimedi : Il metabolismo può influire sulla nostra vita con determinati sintomi, come ad esempio la tendenza a Ingrassare o a perdere peso con difficoltà, affaticamento, pressione bassa, intestino pigro, sudorazione eccessiva. I sintomi del metabolismo lento sono piuttosto riconoscibili, ad esempio quando si ingrassa nonostante la dieta e ci si sente molto stanchi: in questi casi il metabolismo potrebbe essere “inceppato“. Cosa si intende ...

Infarto intestinale : cause - Sintomi e rimedi : Quando l’afflusso di sangue all’intestino si interrompe può avvenire l’Infarto intestinale, un evento raro e poco conosciuto, che spesso richiede un intervento chirurgico per essere risolto. Scopri cos’è l’Infarto intestinale, quali sono i sintomi e come lo si può curare. Infarto intestinale: che cos’è? L’intestino, a causa delle sue molteplici funzionalità, è percorso da numerosi vasi sanguigni che hanno il compito di trasportare sia il sangue ...

Cortisolo alto : Sintomi e rimedi : Il Cortisolo, conosciuto anche come ormone dello stress, può provocare numerosi effetti negativi per l’organismo, se viene prodotto in quantità eccessive. Su DiLei puoi scoprire quali sono i sintomi del Cortisolo alto e i consigli utili per riportarlo a livelli normali. Cortisolo alto: un sintomo di stress Il Cortisolo è un ormone che viene prodotto dalle ghiandole surrenali. Se viene prodotto nelle giuste quantità, il Cortisolo è utile al ...

Influenza Luglio 2019 : Sintomi con o senza febbre - influenza intestinale - rimedi naturali bambini e adulti : Finalmente è arrivata l’estate: ferie, viaggi e vacanze iniziano ad essere i protagonisti principali dei pensieri di milioni di italiani, ma purtroppo o piani di qualcuno possono essere rovinati da un fastidioso problema, l’influenza di Luglio 2019. Ovviamente stiamo parlando di quella che di solito viene chiamata influenza estiva: si tratta per lo più di un poco simpatico omaggio dei virus parainfluenzali, quindi (al di là di una ...

Crampi : cause - Sintomi e rimedi : I Crampi alle gambe sono delle contrazioni muscolari involontarie o veri e propri spasmi. Quelli più comuni sono quelli che si presentano dopo un’intensa attività fisica. Se ti capita di avere dei Crampi al polpaccio o Crampi ai piedi, tra i più frequenti nelle ore notturne, non preoccuparti, ci sono molti modi per farli passare e spesso si tratta di disturbi che non hanno cause preoccupanti, fatta eccezione per casi rari dove possono essere ...

Sintomi - rimedi ed esercizi contro il dolore alla cervicale : La cervicale infiammata è un problema molto diffuso e doloroso. Scopri quali sono i Sintomi per riconoscerla e i rimedi...