Si allontana il Samsung Galaxy Fold dall’Italia? Le ultime incoraggiano poco

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Non è più previsto per l'Italia il? Il portale di informazione SamMobile non è portatore di buone notizie in tal senso. Dopo aver terminato i test conclusivi, lo smartphone pieghevole si avvicina alla fase di lancio, ma c'è un'anonalia che abbiamo ritenuto il caso di portare all'attenzione generale. SamMobile è anche conosciuto per l'immenso archivio di firmware relativi ai prodotti del brand asiatico, da cui si evince che l'OEM stia iniziando a ridurre progressivamente la quantità di pacchetti regionali per cui si stavano svolgendo i test per il. Questo potrebbe voler significare che il numero dei Paesi cui si rivolgerà il device al day-one potrebbe non essere più lo stesso. Tra le destinazioni eliminate figurano anche l'Italia ed i Paesi Bassi, mentre piovono conferme per USA, UK, Francia, India e Germania. Possibile che il produttore ...

