Se salta James suggestione Paulo Dybala

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il giornalista di Repubblica Giovanni Scotto ha suggerito il nome dicome alternativa aRodriguez– Scotto scrive in merito ad un’idea di mercato che potrebbe diventare una pista concreta considerando i costi dell’operazione che sono accessibili al Napoli. Ancelotti potrebbe chiedere per il suo nuovo modulo un calciatore con caratteristiche da trequartista e l’attaccante argentino ha già dimostrato di avere doti di altissimo livello in questo senso. L’ex attaccante del Palermo fu vicinissimo al Napoli quando vestiva la maglia dei rosanero, poi Zamparini decise di chiudere la trattativa con la Juventus. Il tweet “Anche senza ##Ancelotti continuerà a chiedere un giocatore in grado di muoversi dietro la prima punta. Un’idea di #DeLaurentiis potrebbe anche a #della #Juventus, giocatore che ad oggi non sarebbe ...

InterMagazine2 : IL MATTINO - Napoli, se salta James, nessun piano B, ADL pronto ad accogliere il colombiano solo perché gliel'ha ch… - juve_magazine : IL MATTINO - Napoli, se salta James, nessun piano B, ADL pronto ad accogliere il colombiano solo perché gliel'ha ch… - milanmagazine_ : IL MATTINO - Napoli, se salta James, nessun piano B, ADL pronto ad accogliere il colombiano solo perché gliel'ha ch… -