Fonte : laragnatelanews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’mento dei Device è un tema ricorrente tra gli appassionati ma anche per gli utenti mediamente esperti che ravvisano dei bugs o sono alla ricerca di prestazioni più performanti dei propri Smartphone. Così per imobili spesso si guarda a questimenti per un effettivo miglioramento e maggiore fluidità di funzionamento. Il Passaggio alla versione 9.0 Pie diera aspettata da molti Device, proprio per un ravvisato miglioramento delle prestazioni sia grafiche che funzionali, un minor consumo della batteria, nuova veste grafica e maggiore sicurezza della release. LG Electronics Italia (LG) annuncia la prossima disponibilità dell’mento adTM 9.0 Pie per LG G7 fit, Q7 e G6, per far sì che tutti gli utenti possano usufruire delle ultime novità in fatto di tecnologia mobile. Dopo il rilascio diTM 9.0 Pie per G7 ThinQ e V40 ...

laragnatelanews : LG aggiorna i suoi dispositivi Android a 9.0 Pie - evyna : LG aggiorna i suoi dispositivi Android a 9.0 Pie - Tecno__Android : Gmail si aggiorna: svelate tutte le funzioni che presto arriveranno - Il servizio di posta elettronica Gmail più u… -