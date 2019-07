Le mafie infettano l’economia e mettono in crisi le imprese

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Il socio occulto”, che non appare ufficialmente ma governa in realtà l’impresa, ne condiziona scelte, legami, successi. Un socio mafioso. “Il socio occulto”, appunto, è l’efficace titolo dell’ultimo libro di Marella Caramazza, manager, esperta di marketing e formazione, direttore generale della Fondazione Istud e acuta indagatrice dell’“anima nera” dell’economia del Nord.Pubblicato da Egea, la casa editrice dell’Università Bocconi, il libro ricostruisce i legami tra corruzione nella pubblica amministrazione e crescita del peso economico di ’ndrangheta, camorra, Cosa Nostra siciliana. E vale la pena leggerlo, appunto, per capire le nuove dimensioni della criminalità organizzata, proprio mentre la Dia (la Direzione Investigativa Antimafia) e l’Agenzia per i beni sequestrati e ...

