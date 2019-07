Il tempo di Matteo Trentin al Tour de France

Tav - Matteo Salvini esulta : “Si farà come sempre chiesto dalla Lega - peccato per tempo perso” : Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, esulta dopo l'annuncio di Giuseppe Conte del sì alla Tav da parte del governo: "Si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi". esultano anche il Pd (con Boschi e Renzi) e Forza Italia.Continua a leggere

Matteo Salvini - sfida a Unione Europea e M5s : "Anticipare la manovra in estate - non c'è tempo da perdere" : L'ultima pesantissima sfida di Matteo Salvini arriva di sabato sera. "All'Unione Europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue da anni, adesso basta", premette il ministro dell'Interno. Dunque, la bomba: "La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate. Non c'è tempo da

Noi vogliamo andare avanti - non perdiamo tempo! Matteo Salvini risponde all’appello di Conte : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde immediatamente all'appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a lui e a tutto il governo: “Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c’è”, è la replica di Salvini all'ultimatum di Conte per tenere in vita l'esecutivo.