Il movimento No Tav | “Conte non conosce la nostra determinazione”

Conte dice sì alla Tav : aria da "resa dei conti" nel movimento 5 stelle : "Non realizzarla costerebbe troppo" dice il premier. Di Maio si sfila: "Deciderà il parlamento". Il passo di lato del...

Governo - Di Battista : “Con Di Maio ci siamo chiariti - non ho indebolito il movimento. Su Tav mi auguro no del M5s” : “Il mio rapporto con Luigi Di Maio? Ci siamo scritti e chiariti, ci sono state incomprensioni, ma sisuperano”. Taglia corto Alessandro Di Battista, dopo le polemiche con il capo politico del M5s e vicepremier, in seguito all’uscita del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, e la frase sui “burocrati chiusi nei ministeri” che aveva creato tensioni tra i due esponenti di spicco ...

"Tav leggera? È un imbroglio" : alta tensione nel movimento 5 stelle : Il senatore pentastellato Alberto Airola, da sempre contrario all'alta velocità Torino-Lione: "Non tradirò i No Tav"...