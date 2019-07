Bibbiano | un' altra bambina potrà riabbracciare i suoi genitori

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Costanza Tosi Martina, lastrappata aiper un disegno - secondo l'accusa - modificato dagli assistenti sociali, torna dalla sua famiglia Finisce con un lieto fine un’delle terribili storie che riempiono le 272 carte dell’inchiesta “Angeli e Demoni” portata avanti dalla Procura di Reggio Emilia che ha portato allo scoperto il losco giro degli affidi illeciti. Martina (nome di fantasia ndr), 10 anni, è una delle piccole a cui i “demoni” della Val d’Enza avevano strappato via i. Adesso, finalmente, la piccolala sua famiglia. I. Il suo calvario ebbe inizio con una breve telefonata. “Non venga più a prendere sua nipote a scuola, non ce n’è bisogno: laè stata trasferita in un altro istituto e ora penseremo noi a tutto. Non vivrà più con lei”, dissero gli assistenti sociali. Dall’parte della ...

