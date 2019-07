Addio a Carlo Federico Grosso

Un nuovo scienziato in The Flash 6 : confermato l’Addio di Carlos Valdes? : Sono molti i fan che temono il peggio per il destino di Carlos Valdes alias Cisco Ramon in The Flash 6 e l'ultimo spoiler, a pochi giorni dal ritorno sul set da parte del cast, non fa che rendere tutto ancora più complicato. Il prossimo 2 luglio, Grant Gustin e i suoi torneranno sul set di Vancouver per mettere insieme i nuovi episodi della serie tv che tornerà in onda non prima del prossimo mese di ottobre ma che sarà protagonista al prossimo ...