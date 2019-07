WWE RAW Reunion – Dal brindisi di Stone Cold a Kelly Kelly campionessa 24 7 | le immagini

WWE – Eric Bischoff e Paul Heyman al potere : saranno i nuovi direttori esecutivi di SmackDown e RAW : La WWE ha annunciato la nomina di due cariche importanti all’interno dei suoi roster: Eric Bischoff sarà direttore esecutivo di SmackDown, Paul Heyman quello di RAW Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la WWE ha reso nota un’importante notizia in grado di cambiare le dinamiche interne ai propri show. Due figure d’esperienza e soprattutto di grande competenza in materia di wrestling ricopriranno dei ruoli di primo piano ...

WWE RAW e Smackdowm – Report - risultati e highlights ultime puntate : Undertaker irrompe e si schiera con Roman Reigns : puntate decisamente movimentate quelle di RAW e Smackdown a pochi giorni di distanza dal termine di Stomping Grouds. Dopo le critiche al PPV la WWE è corsa ai ripari con due colpi da 90. La dirigenza di Stamford ha infatti incaricato Paul Heyman come nuovo direttore generale dello show rosso e Eric Bischoff di quello blu. Un ritorno agli anni 2000 che non può che far contenti i nostalgici viste le indubbie capacità dei due dirigenti. Ma veniamo ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : brutto infortunio per Lars Sullivan : Sullivan OPERATO AL GINOCCHIO – Non c’è pace per Lars Sullivan. Dopo le polemiche sulle frase razziste e la conseguente maxi-multa (ma con squalifica evitata) l’ex NXT che stava imperversando senza rivali nei due roster, si è infortunato ad un ginocchio. Ancora oscure le dinamiche anche perchè durante i match televisivi nessuno si è accorto di nulla. E’ un peccato dal momento che dopo la rivalità contro i Lucha House ...

WWE RAW e Smackdown – Report - risultati e highlights ultime puntate : momento magico per Ricochet - Seth e Kofi fanno gli straordinari : Settimana importantissima per i due brand principali della WWE visto che la prima edizione del pay per view Stomping Grounds è alle porte e, con Summerslam, che si avvicina sempre di più, tutti i wrestler di spicco stanno cercando di avere più spazio possibile. A RAW Seth Rollins è scatenato e se la prende contro chiunque possa essere eletto come arbitro speciale nel suo match contro Baron Corbin. Settimana scorsa con l’aiuto della sua ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : John Cena parla delle vecchie glorie e della delicatissima scelta del ritiro : John Cena VERSO IL ritiro – Lontano dalle scene da diverso tempo, l’ex rapper di Boston, come sappiamo, ha sempre meno tempo per il wrestling visti gli impegni fra cinema, pubblicità e televisione. Le sue ultime dichiarazioni lo allontanano ancora di più dalla WWE anche se siamo certi che per lui Vince McMahon troverebbe sempre un buco: “Penso che la scelta di finire la carriera dipenda da ciò che pensa di sé quella stessa ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : Big E di nuovo sul ring - ora il New Day è di nuovo al completo : Benvenuti ad un nuovo resoconto degli show televisivi della WWE. Oggi parliamo di Smackdown, che come sempre si tiene 24 ore dopo l’ultima puntata di RAW. Ad aprire la serata è The Miz, che con grande fegato chiama su ring il suo acerrimo nemico Shane McMahon, il quale si palesa con i suoi due scudieri Drew McIntyre ed Elias. Come al solito Miz e Shane sono re del microfono ed entrambi cercano di rubarsi la scena a vicenda. Dopo diverse ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : abbiamo dei nuovi campioni di coppia : A San Josè in California è tempo della puntata di RAW post Super Show-Down, evento che tanto ha fatto discutere nel bene e nel male. Ad aprire le danze è il campione Universale Seth Rollins che, ancora con un’ampia fasciatura al costato, si presenta carico a mille con in mano la sedie con cui ha fermato Brock Lesnar proprio in Arabia Saudita. Il Beast Killer si trova subito a dover discutere prima con Baron Corbin (pronto alla rivincita a ...

WWE ultime notizie - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : tutto pronto per la 25esima edizione di Take Over : NXT Take Over XXV, CARD PAZZESCA – A bridgeport nel Connecticut si scriverà la storia. Sarà infatti il 25esimo ppv targato NXT e come sempre quanto si legge la parola Take Over si sa che gli incontri previsti non deluderanno, tanto che spesso il rating di questi show a livello di qualità del lottato superano anche quelli dei ppv dei due brand maggiori. Avremo Matt Riddle contro Rodney Strong in un single match fra due tipi di wrestler ...

WWE RAW – Report - risultati e highlights ultima puntata : title shot per Baron Corbin! Eco chi sfiderà a Super Show-Down : Penultima puntata di RAW prima di Super Show-Down, ppv che si terrà al King Abdullah Stadiu di Jeddah in Arabia Saudita il prossimo 7 giugno. La puntata si apre con tre big sul ring. Il campione WWE Kofi Kingston, quello Universale Seth Rollins e un inedito Brock Lesnar decisamente più voglioso di intrattenere sia con mimica che al microfono rispetto al passato. Il suo manager Paul Heyman avrebbe dovuto annunciare contro quale avversario il suo ...