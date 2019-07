Wall Street corre con i tecnologici C’è il rischio della bolla hi-tech?

Netflix : la crescita degli abbonati delude - a Wall Street -12% : Netflix delude. Il colosso della tv in streaming archivia il secondo trimestre con solo 2,7 milioni di abbonati in più, decisamente al di sotto dei 5 milioni delle attese....

Netflix : la crescita degli abbonati delude - a Wall Street -10% : Netflix delude. Il colosso della tv in streaming archivia il secondo trimestre con solo 2,7 milioni di abbonati in più, decisamente al di sotto dei 5 milioni delle attese....

Secondo il Wall Street Journal - Huawei licenzierà centinaia di dipendenti negli Stati Uniti : Il Wall Street Journal dice che l’azienda cinese di tecnologia Huawei licenzierà centinaia di persone della Futurewei Technologies, un suo ramo che si occupa di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti. Circa 850 dipendenti lavorano nei centri di ricerca di Futurewei

I 130 anni del Wall Street Journal : È uno dei giornali finanziari più autorevoli al mondo, con una divisione – mai evidente come in questi anni – tra chi si occupa di news e chi di opinioni

La carne vegetale che piace a Wall Street : L'ultima stella di Wall Street una società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la carne, venduto nei supermercati negli stessi banchi della carne. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima ...

Usa2020. Biden : Trump pensa a Wall Street ma servono dignità e rispetto : Negli Stati Uniti è entrata nel vivo la campagna per Usa2020. A scaldare il dibattito politico in vista delle presidenziali

La carne vegetale che piace a Wall Street : L'ultima stella di Wall Street una società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la carne, venduto nei supermercati negli stessi banchi della carne. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima ...

I papà di Wall Street battono JP Morgan : Che anche i padri vogliano occuparsi dei loro neonati sembra un pensiero ardito, soprattutto perché nella coppia di solito sono gli uomini ad avere gli stipendi più alti e, se il congedo comporta un congelamento dello stipendio, si corre il rischio di non arrivare a fine mese.Ma ci sono degli esempi davvero emblematici, che fanno comprendere che questo pensiero non è poi così ardito. Nel 1995 Paavo Lipponen, allora ...

Wall Street Journal : "Mail provano che Zuckerberg sapeva dei problemi sulla privacy di Facebook" : Mark Zuckerberg sapeva dei problemi alla privacy di Facebook, delle pratiche dubbie adottate. Le rivelazioni del Wall Street Journal sono una doccia fredda per il social media, intento a cercare di stringere rapidamente un patteggiamento con la Federal Trade Commission, che da oltre un anno indaga su Facebook.A far trapelare la possibilità che Zuckerberg fosse al corrente delle problematiche pratiche sulla privacy della società ...

Wall Street Journal : "Il fratellastro di Kim Jong Un era un informatore della Cia" : Kim Jong Nam, il fratellastro del leader coreano Kim Jong Un ucciso nel febbraio 2017 all’aeroporto di Kuala Lumpur in Malesia, era una fonte della Cia che si era incontrata in diverse occasioni con agenti segreti americani. Lo scrive il Wall Street Journal citando una persona a conoscenza della vicenda. “C’era un nesso” tra lui e la Cia, sostiene la fonte.Kim Jong Nam fu ucciso da due donne che gli spruzzarono in faccia ...

Kim Jong-nam - il fratellastro di Kim Jong-un ucciso nel 2017 - era un informatore della CIA - scrive il Wall Street Journal : Kim Jong-nam, il fratellastro del dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, ucciso in Malesia il 13 febbraio del 2017, sarebbe stato un informatore della CIA, scrive il Wall Street Journal. Il giornale sostiene che ci fosse “un nesso” tra Kim

La carne vegetale che piace a Wall Street : L'ultima stella di Wall Street una società che produce cibo vegetariano che imita per aspetto, consistenza e sapore la carne, venduto nei supermercati negli stessi banchi della carne. Analisti e investitori si sono convinti che fra la popolazione americana la scelta di diete vegetariane registrerà una fortissima crescita nei prossimi anni, di conseguenza si sono buttati a mani basse a comprare le azioni della prima ...

Bloomberg e Wsj : «Fca ritira la proposta di fusione per Renault». A Wall Street titoli in calo : Fca ritira la proposta di fusione per Renault. Lo riportano l'agenzia Bloomberg e il Wall Street Journal citando alcune fonti. Fca ha ritirato la sua proposta su Renault dopo che il consiglio...

Fca - salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F