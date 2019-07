Trump:migranti,presto espulsioni rapide

L'amministrazione"espanderà in maniera significativa" i suoi poteri per "deportare rapidamente" iillegali entrati nel territorio degli Stati Uniti negli ultimi due anni, usando una "corsia veloce" che bypasseserà i tribunali. Lo scrive il Washington Post, sottolineando che le nuove misure avranno effetto immediato.In precedenza lesi applicavano solo aiindividuati entro 100 miglia dal confine Usa e che erano stati nel Paese per meno di due anni.(Di martedì 23 luglio 2019)